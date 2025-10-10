Antes da prisão, ex-noivo de Demi Lovato fez live polêmica com a mãe

O ator norte-americano Max Ehrich, conhecido por seu relacionamento com Demi Lovato, voltou ao centro das atenções após ser preso na última terça-feira (7) na Flórida, nos Estados Unidos. O artista, de 34 anos, foi detido sob a acusação de violência doméstica contra sua mãe, em um episódio que vem repercutindo intensamente nas redes sociais e na imprensa internacional.

Poucas horas antes da prisão, Max realizou uma live no Instagram que chocou os internautas. Nas imagens, o ator aparece visivelmente alterado, discutindo com a mãe e exigindo que ela lhe entregasse o celular. O momento mais preocupante foi quando ele começou a inalar uma substância que aparentava ser óxido nitroso, conhecido popularmente como “gás do riso”. O comportamento errático levantou alertas entre os seguidores, que assistiram à cena ao vivo e expressaram preocupação nos comentários.

De acordo com o TMZ, o ator foi libertado no dia seguinte, após o pagamento de uma fiança no valor de US$ 1.000. A polícia confirmou que a vítima envolvida no incidente é uma mulher de 65 anos ou mais, identificada como a mãe de Ehrich. O relatório do caso menciona que a discussão capturada na transmissão ao vivo foi o estopim para a agressão que levou à denúncia.

Demi Lovato: Ator apareceu em uma transmissão ao vivo discutindo e usando uma substância suspeita pouco antes da prisão.

A prisão ocorre em meio a uma série de controvérsias envolvendo o ator. Na mesma semana, o nome de Max se tornou um dos mais comentados no X (antigo Twitter), após o vazamento de supostas fotos íntimas. A sucessão de polêmicas reacendeu o debate sobre a trajetória conturbada do artista, que vem se mantendo afastado de grandes produções desde o fim do noivado com Demi Lovato, em 2020.

O relacionamento entre Max e Demi durou poucos meses, mas foi amplamente divulgado pela mídia internacional. Eles chegaram a ficar noivos durante a pandemia, mas a união terminou de forma repentina e cercada de rumores. À época, fontes próximas à cantora afirmaram que o término foi motivado por comportamentos considerados instáveis por parte do ator.

Atualmente, Demi Lovato vive uma nova fase. A cantora, que recentemente lançou o single Kiss, se casou em maio deste ano com o músico Jutes, com quem trabalha desde 2022. O casal se conheceu durante as gravações do álbum HOLY FVCK, e desde então, mantém uma relação discreta e estável.

Enquanto isso, o caso de Max Ehrich segue sob investigação. O vídeo da live continua circulando entre fãs e curiosos, levantando questionamentos sobre o estado emocional do ator e a gravidade do incidente familiar.