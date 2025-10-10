Ozzy Osbourne deixou um vazio imenso, revela filho sobre Sharon

A morte de Ozzy Osbourne, em julho deste ano, deixou uma marca profunda não apenas no mundo do rock, mas também no coração de sua família. Meses após a despedida do lendário vocalista do Black Sabbath, o filho mais novo do cantor, Jack Osbourne, abriu o coração em entrevista à Rolling Stone e contou como sua mãe, Sharon Osbourne, tem lidado com o luto.

Segundo Jack, Sharon tem vivido dias de altos e baixos desde o falecimento do marido, com quem compartilhou mais de quatro décadas de casamento. “Ela está bem, mas não está bem”, resumiu o apresentador de 39 anos. “São dias bons e dias ruins. Ela está tentando descobrir como seguir em frente, qual é a nova normalidade e o que fazer sem a sua pessoa.”

A entrevista, publicada em 9 de outubro, mostra o lado mais íntimo da família Osbourne desde que o “Príncipe das Trevas” faleceu vítima de um ataque cardíaco. Jack revelou que a união entre ele, a mãe e as irmãs Kelly e Aimee tem sido essencial para enfrentar a ausência do patriarca.



“A gente conversa todos os dias. Só o fato de saber que alguém sente o mesmo que eu sinto já ajuda muito”, contou Jack.

Mesmo cercada por amigos e familiares, Sharon Osbourne tem encontrado dificuldades para se adaptar a uma rotina sem Ozzy. A empresária, que foi a principal responsável pela carreira solo do cantor após o Black Sabbath, enfrenta o desafio de redescobrir quem é sem o marido ao lado. “Ela tem muito amor e apoio ao redor, e isso faz diferença”, destacou o filho.

Ozzy Osbourne e Sharon: amor, parceria e legado

O relacionamento de Ozzy e Sharon Osbourne sempre foi marcado por intensidade entre polêmicas, recomeços e um amor duradouro que ultrapassou quatro décadas. Juntos, construíram uma das parcerias mais icônicas do mundo da música. Além de empresários e artistas, tornaram-se celebridades globais com o reality The Osbournes, exibido nos anos 2000, que mostrou o cotidiano excêntrico e divertido da família.

Jack acredita que o pai não gostaria de ver a família presa à dor. “Consigo ouvir ele dizendo: ‘Por que vocês estão chorando?’”, lembrou, com um toque de humor. “Ele acharia tudo isso ridículo. Era o tipo de pessoa que queria que a gente seguisse em frente.”

Enquanto fãs do mundo todo ainda lamentam a partida de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne tem se dedicado a manter vivo o legado do marido. De acordo com pessoas próximas, ela está concentrada em preservar a memória do cantor e continuar divulgando sua obra — um dos catálogos mais influentes da história do rock.

Mesmo em meio ao luto, Sharon tem recebido apoio de amigos, familiares e fãs, que a lembram diariamente da importância de Ozzy para gerações de músicos e admiradores.

A família Osbourne segue unida, transformando a dor em homenagem, e reforçando o impacto eterno de Ozzy Osbourne, o eterno “Príncipe das Trevas”, cuja voz e atitude continuarão ecoando no mundo da música.