Maiara desabafa: ‘Deletei gente tóxica e nunca estive tão feliz

A cantora Maiara, da dupla Maiara & Maraisa, está vivendo um dos momentos mais leves e equilibrados de sua vida pessoal. Depois de enfrentar uma série de relacionamentos turbulentos e intensos, a sertaneja revelou em entrevista que finalmente aprendeu a valorizar a própria companhia e que tem encontrado felicidade em estar sozinha.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo ela, esse novo ciclo é marcado por autoconhecimento, espiritualidade e por uma postura mais firme diante das relações. “Aprendi que posso ser feliz sozinha. Deletei amizades e relacionamentos tóxicos da minha vida, e isso foi libertador. Hoje, não tenho nenhum remorso”, declarou a cantora.

Maiara contou que, por muito tempo, acreditou precisar de alguém para se sentir completa. Agora, no entanto, entende que a felicidade está em cultivar boas conexões — inclusive consigo mesma. “Entendi que o Brasil é grande demais e tem gente demais. Existem várias formas de ser feliz, e a liberdade é uma delas”, disse em conversa recente com o colunista Leo Dias.

A artista relatou que tem se dedicado mais às atividades que ama e que proporcionam bem-estar. “Meu dia foi maravilhoso: fiz pilates, ioga, terapia… e ainda pude cantar, fazer o que mais amo e estar com pessoas legais”, afirmou, demonstrando entusiasmo pela nova fase.

De acordo com Maiara, essa rotina mais equilibrada e voltada para o autocuidado tem sido essencial para seu amadurecimento. “A espiritualidade tem um papel muito importante nesse momento. Estou mais conectada comigo, mais em paz e mais consciente das minhas escolhas”, destacou.

Maiara: Liberdade e autovalorização

A sertaneja também falou sobre o processo de se libertar de pessoas que drenavam sua energia. Para ela, a decisão de cortar laços com relações que não agregavam valor foi um divisor de águas. “Hoje sou feliz sozinha e escolho estar com pessoas que me agregam. Não necessariamente um homem ou alguém que suga minha energia”, declarou.

Maiara contou que passou a enxergar o desapego como uma forma de amor-próprio. “Quando percebo que alguém não me acrescenta, eu agradeço e sigo em frente. Sem culpa, sem ressentimento. É libertador poder dizer ‘não’ e priorizar a própria paz”, disse.

A cantora reforçou que esse processo de amadurecimento a fez compreender melhor o verdadeiro significado da liberdade. “Cada um tem o poder de escolher com quem quer conviver. E eu escolhi estar com pessoas boas, que me fazem bem, que me inspiram”, completou.

Enquanto o público acompanha de perto essa fase de transformação, Maiara segue inspirando fãs com uma mensagem poderosa de força feminina e autoconfiança. A artista, que já enfrentou muitos altos e baixos na vida amorosa, mostra agora que a verdadeira felicidade está em se reconhecer, se cuidar e, acima de tudo, se amar.