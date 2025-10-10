“Sem nocão”: Maiara e Maraisa falam sobre Simaria

Maiara e Maraisa voltaram a movimentar as redes sociais após um comentário polêmico feito durante o especial “Band FM De Pertinho”, exibido na última terça-feira (7). As irmãs sertanejas relembraram uma antiga fofoca envolvendo Simaria, ex-dupla de Simone Mendes, e não economizaram nas alfinetadas.

Durante o programa, a apresentadora mencionou um antigo rumor de que Simaria teria chamado as gêmeas de “bregas” e “cafonas” em uma conversa nos bastidores. O clima no estúdio mudou instantaneamente, e Maiara reagiu de forma direta, mas irônica:

“É melhor nem falar o nome”, disse, arrancando risadas da plateia e deixando no ar quem era o alvo da provocação.

Com o jornalista Leo Dias presente no público, as cantoras ainda fizeram menção a um episódio em que Simaria fingiu tocar piano sobre o corpo do colunista — cena que viralizou nas redes na época. “Ela falou isso pra uma amiga minha, e a amiga me contou. Dá pra imaginar quem é a sem noção”, disparou Maiara, sem citar nomes, mas deixando clara a referência.

A apresentadora reforçou que a cantora em questão formava uma famosa dupla sertaneja, e que a irmã dela continua fazendo muito sucesso solo — o suficiente para confirmar as suspeitas de todos sobre quem estava sendo mencionada.

Mesmo após a provocação, Maiara encerrou o assunto com classe:

“Eu prefiro não falar mais disso. Tem coisa que é melhor deixar no passado.” Nos bastidores, fontes próximas garantem que o comentário das artistas não foi planejado, mas uma resposta espontânea ao relembrar antigas desavenças do meio sertanejo.

Maiara e Maraisa: Defesa em público e união familiar

A repercussão da fala se somou a outro momento marcante da semana: durante um show no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Maiara fez um discurso emocionado defendendo a irmã Maraisa de críticas online.

“Mexeram com ela, mexeram comigo. Eu sou louca por ela”, afirmou a cantora, aplaudida pelo público.

A artista também usou o momento para alertar sobre fake news e distorções nas redes sociais:

“Tem gente manipulando situações que não existem. A verdade sempre aparece”, concluiu.

O episódio reacende o debate sobre a rivalidade feminina na música sertaneja, tema frequentemente abordado pelas gêmeas. Em entrevistas anteriores, ambas já haviam declarado que o foco deve estar em união e apoio mútuo, e não em comparações ou disputas.

Apesar da polêmica, Maiara e Maraisa seguem em ótima fase profissional, com agenda de shows lotada e novos projetos sendo preparados para 2026. Já Simaria, por sua vez, mantém perfil discreto nas redes, afastada dos holofotes após o fim de sua parceria com Simone Mendes.