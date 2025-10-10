Miley Cyrus relembra polêmicas do início da carreira e se define como “a primeira cancelada” - (crédito: TMJBrazil)

Em um teaser da próxima edição do CBS Sunday Morning, que vai ao ar em 5 de outubro, Miley Cyrus, de 32 anos, abriu o coração sobre os desafios que enfrentou ao migrar da imagem de adolescente de Hannah Montana para uma carreira pop ousada e provocativa.

“Eu fui a primeira pessoa a ser cancelada, eu acho”, afirmou a cantora, respondendo a uma pergunta da apresentadora Tracy Smith sobre a reação de mães indignadas com seu novo estilo. “Só quando fiquei mais velha percebi o quão brutal aquilo realmente era.”

Cyrus, que alcançou a fama aos 13 anos interpretando Miley Stewart, a adolescente que levava uma vida dupla como estudante e estrela pop no Disney Channel, estrelou Hannah Montana entre 2006 e 2011, atraindo recordes de audiência para o canal.

Após o sucesso da série, a artista rompeu com a imagem de garota perfeita e lançou álbuns como Can’t Be Tamed (2010) e Bangerz (2013), este último estreando no topo da Billboard 200. Apesar das críticas, Cyrus garante que a fase foi divertida e importante para sua trajetória.

“Foi desafiador para outras pessoas, mas para mim era um momento incrível. Parecia divertido e era divertido”, disse no teaser. Ela acrescentou: “Hoje, jamais olharia para alguém na faixa dos 20 anos com a perspectiva que tenho agora. Mas naquela época, foi incrível.”

Nos comentários do clipe divulgado no Instagram do CBS Sunday Morning, fãs lembraram que outras artistas pop também enfrentaram críticas severas: Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera foram citadas como exemplos de figuras que já haviam passado pelo que hoje se chama de “cultura do cancelamento”.

Além de falar sobre a infância sob os holofotes e sua imagem controversa, Miley também promete discutir sua jornada rumo à sobriedade, sua família e o lançamento do nono álbum de estúdio, Something Beautiful. O episódio ainda terá uma entrevista com o cantor Cat Stevens, agora Yusuf, sobre sua autobiografia Cat On The Road To Findout.

Esta não é a primeira vez que a artista revisita seu passado turbulento. No início deste ano, ela revelou em entrevista que, durante a era Bangerz, as críticas chegaram a afetar emocionalmente seus irmãos, que se sentiam envergonhados por serem parentes da cantora.

Miley Cyrus revela como pai reagiu ao ganhar música de presente

Recentemente, a cantora Miley Cyrus revelou em entrevista qual foi a reação do pai ao ganhar de presente uma música.

Segundo a People, em setembro, a estrela lançou sua música mais recente, “Secrets“, e dedicou a faixa ao pai, Billy Ray Cyrus. Ela descreveu o ato como uma “oferta de paz” após anos de rumores de distanciamento entre pai e filha.

Em uma entrevista para o CBS News Sunday Morning, Tracy Smith perguntou à Miley Cyrus como seu pai reagiu quando ela lhe deu a música, que também serviu como um presente de aniversário quando ele completou 64 anos em agosto.

“Meu pai chorou”, disse a cantora, acrescentando que “todas as pessoas a quem digo isso dizem: ‘Eu me lembro de quando meu pai chorou’”.

“Você não vê seu pai chorar muito”, continuou, acrescentando que é algo “que você lembra”, sejam “lágrimas de felicidade ou lágrimas de dor“. “Não sei se vi meu pai chorar desde que o pai dele faleceu. Meu pai, sabe, eu simplesmente não vi isso.”, acrescentou Miley.

“Não sentimos que precisava haver uma conversa completa, porque ele e eu simplesmente nos comunicamos melhor através da música”, explicou. “E então, quando ele recebeu a música, parece que ela disse algo em poucos minutos que, sabe, talvez uma família com uma dinâmica terapêutica mais estruturada teria levado muitas sessões.”

“Mas, em vez de fazermos sessões”, continuou, “nós apenas fazemos sessões de estúdio, enviamos uma música e dizemos: ‘Eu te amo’. E isso nos traz paz.” De acordo com a revista, a cantora de “Secrets” continuou dizendo que “não acha que deva haver julgamento sobre como as pessoas fazem as pazes”.

“Acho que se você precisa desse tipo de orientação… e acho importante conversar sobre isso”, ela então esclareceu. “Mas, comigo e com meu pai, sempre nos comunicamos melhor por meio da música.”

Miley Cyrus faz reflexão sobre seu começo de carreira

A cantora Miley Cyrus relembrou algumas das polêmicas que marcaram o início de sua carreira.

Segundo a Billboard, em um teaser para a entrevista no CBS Sunday Morning, que será exibida em 5 de outubro, a estrela pop respondeu a uma pergunta da apresentadora Tracy Smith sobre a reação negativa que enfrentou de mães irritadas durante sua transição de Hannah Montana para uma carreira musical mais provocativa.

“Acho que fui a primeira pessoa a ser cancelada”, afirmou Miley Cyrus no clipe, compartilhado no Instagram do CBS Sunday Morning. “Na verdade, só quando fiquei mais velha, eu percebi o quão brutal foi.”

Miley Cyrus alcançou a fama como estrela de Hannah Montana, do Disney Channel, que estreou em março de 2006 com um recorde de 5,4 milhões de espectadores. Ela tinha apenas 13 anos quando interpretou Miley Stewart, uma adolescente que leva uma vida dupla secreta: estudante de Malibu durante o dia e estrela pop global à noite. O programa ficou no ar até 2011.

De acordo com a publicação, após seu sucesso no programa, Miley Cyrus fez uma transformação ousada de imagem, lançando álbuns como Can’t Be Tamed, de 2010, e Bangerz, de 2013.

“Foi muito desafiador para outras pessoas, mas para mim foi um bom momento“, disse. “Parecia divertido e era divertido. Só quando fiquei mais velha é que percebi o quão duro…”

“Agora, estando onde estou, eu nunca olharia para alguém na casa dos 20 anos com a perspectiva de quem eu sou agora”, revelou. “Mas, na época, foi incrível”, acrescentou.

Ela também deve falar sobre sua jornada rumo à sobriedade, sua família e seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful, durante a próxima entrevista no CBS Sunday Morning.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Miley Cyrus se abre sobre seu passado turbulento. No início deste ano, ela falou abertamente sobre a era Bangerz.

“Foi nessa época que fui atingida com tanta força e fiquei muito envergonhada”, disse em junho, durante uma entrevista com Monica Lewinsky.