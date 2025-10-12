BGS 2025: Ghost of Yotei guia fãs em jornada da PlayStation

De São Paulo à BGS 2025, a jornada de Ghost of Y?tei mostra a força das ativações imersivas da PlayStation. - (crédito: Playstation/divulgação)

A presença da PlayStation Brasil na BGS 2025 extrapolou os limites da feira. Com Ghost of Yotei, novo exclusivo para PS5, a marca transformou a jornada dos fãs em uma experiência contínua que começou no metrô, passou por um espaço imersivo no evento e chegou até o retorno para casa via Uber.

A ação, iniciada em 22 de setembro, adesivou vagões das linhas vermelha e azul do metrô de São Paulo e tomou o espaço do Icônico da Sé com imagens inspiradas na estética do jogo. O relógio de rua em frente ao Expo Center Norte também ganhou destaque com uma réplica da katana da protagonista Atsu.

As ativações chamaram atenção de quem passava pelo centro e pelas linhas mais movimentadas da cidade. A estratégia conectou o cotidiano urbano à atmosfera mística do jogo, ampliando o impacto visual antes mesmo da chegada à feira.

Espaço temático

Na Brasil Game Show, um estande de 72 m² recebeu os visitantes com ambientação inspirada no Japão feudal e presença de um cosplayer da personagem principal. O espaço se tornou ponto de encontro e cenário para fotos, reforçando o apelo visual da campanha.

O estande logo virou um dos espaços mais procurados para selfies e vídeos curtos. A edição limitada do jogo também estava exposta, atraindo curiosos e fãs que queriam conferir de perto os detalhes da produção.

Com a caracterização fiel da protagonista Atsu, o cosplayer garantiu o clima cinematográfico do game dentro do evento. A performance aproximou os visitantes da narrativa e consolidou o espaço como um dos destaques da feira.

Ghost of Yotei no PS5

A campanha reforça o lançamento de um dos títulos mais aguardados do console, que explora elementos da cultura japonesa e narrativas de honra, esperança e renascimento. O jogo marca mais um passo da PlayStation em experiências imersivas voltadas ao público brasileiro.

Uber entra na experiência

A jornada não terminou na saída da feira. Em parceria com a Uber, a PlayStation criou uma extensão interativa no aplicativo, garantindo que o retorno para casa também fizesse parte da imersão.

A PlayStation transformou o caminho até a BGS 2025 em parte da experiência de Ghost of Y?tei. Playstation/divulgação

Interatividade



No app, os usuários podiam “varrer” folhas de ginkgo, símbolo japonês de esperança e resiliência, para revelar anúncios do jogo e um código de desconto na PlayStation Store. A mecânica reforçou o conceito de conexão contínua entre o digital e o real.

Sobre a BGS 2025

A Brasil Game Show 2025, realizada de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, reúne centenas de expositores, influenciadores e fãs de games. A feira oferece uma experiência imersiva com lançamentos, ativações de marcas e campeonatos de e-sports.