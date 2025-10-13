Olivia Dean: a britânica que domina o Top 5 global com “Man I Need”

Olivia Dean não é apenas mais uma promessa da música pop britânica: ela é a prova de que talento, dedicação e autenticidade podem transformar uma carreira em fenômeno global. O seu mais recente single, “Man I Need”, já está entre os cinco mais ouvidos do Spotify, tanto no ranking global quanto nos Estados Unidos, somando mais de 136 milhões de streams até setembro de 2025.

Nascida em 14 de março de 1999, em Londres, Olivia Lauryn Dean cresceu em Highams Park em meio a influências musicais de seu pai inglês e sua mãe jamaicano-guianense. Desde cedo, a música esteve presente em sua vida, com participação em corais gospel e aulas de teatro musical. Aos 15 anos, foi aceita na renomada BRIT School, palco de formação de grandes nomes da indústria musical britânica.

Sua carreira profissional começou como backing vocal do grupo Rudimental, e em 2018 ela deu os primeiros passos solo com o single “Reason to Stay”. Desde então, colecionou EPs como “OK Love You Bye” (2019) e “What Am I Gonna Do On Sundays?” (2020), além de prêmios importantes, como Artista Revelação do Ano pela Amazon Music (2021) e pela BBC Music (2023).

O álbum de estreia, “Messy” (2023), apresentou ao público sua assinatura única: um mix de neo-soul, R&B e pop, com letras intimistas e emotivas. Com isso, Olivia conquistou fãs, críticos e consolidou sua posição como uma das vozes mais promissoras da música britânica contemporânea.

Mas foi com “The Art of Loving”, lançado em setembro de 2025, que Olivia Dean mostrou uma nova fase artística. Com 26 anos, a cantora incorporou elementos de pop, soft rock e até bossa nova em suas composições, criando arranjos ricos em metais e cordas. Suas letras exploram o amor de maneira madura e vulnerável, refletindo o crescimento pessoal e musical da artista.

O terceiro single do álbum, “Man I Need”, se destaca não apenas pelo sucesso estrondoso nos charts, mas também pela sonoridade mais uptempo e sensual, que demonstra a evolução da artista. Olivia, que inicialmente tinha dúvidas sobre incluir a faixa em seu repertório, hoje a considera uma das mais autênticas de sua carreira.

Olivia Dean exalta sororidade e empatia na cena pop britânica

Recentemente, a nova sensação britânica, Olivia Dean, concedeu uma entrevista à Apple Music. Na ocasião, a artista estava em plena rota de divulgação do seu novo álbum, The Art of Loving, lançado em 26 de setembro. Durante a conversa, Olivia comentou sobre o destaque que vem conquistando ao lado de outras grandes estrelas do Reino Unido e fez questão de negar qualquer tipo de rivalidade entre elas.

Ao ser mencionada ao lado de nomes em ascensão, como RAYE, intérprete do sucesso Escapism, e Lola Young, responsável pelo hit Messy, Olivia Dean reagiu com leveza e simpatia. A cantora destacou que enxerga espaço para todas as artistas dentro da indústria musical, reforçando o sentimento de união e celebração entre as mulheres dessa nova geração. Segundo ela:

“Há espaço para todo mundo. Nunca senti essa natureza competitiva. Quando vejo a Lola Young vencendo ou quando vejo a RAYE vencendo, eu fico tipo ‘ISSO!’ Somos todos tão diferentes, cada um tem tanto a oferecer, e eu sempre soube que tinha algo para contribuir.”

The Art of Loving marca o segundo álbum de estúdio de Olivia Dean. Em seu repertório, a cantora já havia lançado Messy, seu disco de estreia, divulgado em 30 de junho de 2023. O projeto conta com 12 faixas distribuídas em pouco mais de 35 minutos, e revelou sucessos como Dive, que permanece até hoje entre as músicas mais populares da artista no Spotify. Atualmente, a faixa soma mais de 204 milhões de reproduções, consolidando-se como a mais ouvida da carreira de Olivia.

Em constante ascensão no Reino Unido e no cenário internacional, Olivia Dean alcançou novos patamares com The Art of Loving, que já emplacou três faixas virais. Entre elas está Man I Need, que ocupa atualmente a 14ª posição no ranking diário das músicas mais reproduzidas no Spotify, com mais de 4,2 milhões de execuções na última atualização. Outras duas faixas do disco, So Easy (To Fall In Love) e Nice to Each Other, também figuram entre as 200 mais ouvidas diariamente na plataforma, nas 46ª e 120ª posições, respectivamente.