Taylor Swift revela novo álbum e mergulha nos bastidores de sua vida de showgirl

Na madrugada desta sexta-feira (3), Taylor Swift, 35, surpreendeu fãs ao lançar seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. Com 12 faixas, o projeto está disponível em todas as plataformas digitais e promete mostrar um lado pouco conhecido da artista: a vida por trás dos palcos.

Produzido em parceria com os renomados Max Martin, 54, e Shellback, 40, o disco também traz a participação da cantora Sabrina Carpenter, 26. O trabalho combina batidas animadas e pop com letras profundas, mantendo o estilo lírico que consagrou Swift em álbuns como Folklore (2020).

Em entrevista ao podcast New Heights, do noivo Travis Kelce, 35, Taylor contou que buscou criar músicas “tão contagiantes que você quase fica com raiva delas”, mas que ainda carregam narrativas ricas e intencionais. “Esse é o disco que eu queria fazer há muito tempo”, afirmou a cantora.

O álbum foi desenvolvido durante a turnê mundial The Eras Tour, que percorreu cidades de diferentes continentes entre 2023 e 2024. Swift descreve The Life of a Showgirl como um retrato da sua vida nos bastidores da turnê: “Exuberante, elétrica, vibrante… um lugar alegre, louco e dramático que se reflete em cada música”.

Com duração total de 41 minutos e 40 segundos, o disco traz desde faixas curtas, como Wood (2min30s), até colaborações marcantes, incluindo a faixa-título com Sabrina Carpenter.

Lista completa de músicas:

The Fate of Ophelia — 03:46 Elizabeth Taylor — 03:28 Opalite — 03:55 Father Figure — 03:32 Eldest Daughter — 04:06 Ruin The Friendship — 03:40 Actually Romantic — 02:43 Wi$h Li$t — 03:27 Wood — 02:30 CANCELLED! — 03:31 Honey — 03:01 The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) — 04:01

Taylor Swift reflete sobre arte e conexão com lançamento de The Life of a Showgirl

Recentemente, a cantora Taylor Swift lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. Para a divulgação do projeto, a cantora participou de entrevista exclusiva com o renomado jornalista Zane Lowe. Nele, Taylor Swift refletiu sobre a maneira como percebe a recepção de seus projetos pelo público.

A cantora compartilhou insights sobre como diferentes ouvintes interpretam suas músicas e o papel que cada obra exerce na vida de quem a escuta. A cantora enfatizou que, para ela, o valor da música vai muito além do sucesso comercial ou das críticas especializadas; trata-se de criar uma ponte emocional entre o artista e o público.

Falando sobre o papel do artista como reflexo da experiência humana, Taylor Swift explicou a responsabilidade de criar músicas que funcionem como espelhos para os ouvintes. Segundo ela, cada canção carrega múltiplas camadas, permitindo que cada pessoa encontre nas letras e nas melodias algo que dialogue diretamente com sua própria história de vida.

“Como artista, acredito que uma das nossas principais funções é servir de espelho para as pessoas. Você observa a arte que criamos e se vê refletido nela. Como alguém se conecta com nosso trabalho depende das experiências de vida que está vivendo naquele momento.”

Taylor Swift também destacou a diversidade de respostas que seu repertório desperta ao longo do tempo, ressaltando como suas obras podem ganhar novos significados à medida que os fãs amadurecem e atravessam diferentes fases de suas vidas. Ela acredita que essa conexão dinâmica entre música e experiência pessoal é o que torna sua carreira tão gratificante e duradoura.

“É por isso que fico tão feliz por ter tantos álbuns diferentes. Às vezes, alguém chega até mim e diz: ‘Eu não entendi reputation na época, mas cinco anos depois se tornou meu disco favorito’. Ou menciona outro álbum, como evermore.”

O impacto imediato de The Life of a Showgirl nas plataformas de streaming reforça a força de Taylor Swift como uma das artistas mais influentes da atualidade. Cinco dias após o lançamento, o álbum já se consolidava como um dos maiores sucessos do ano, sendo celebrado pelo público.

Na última atualização diária do Spotify, o disco registrou mais de 93 milhões de reproduções, um número que evidencia a recepção calorosa do público ao novo trabalho. Além disso, a cantora lidera o chart global de músicas mais reproduzidas com o single principal, The Fate of Ophelia, que contabilizou mais de 15 milhões de streams apenas na última atualização.