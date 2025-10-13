Taylor Swift lança “The Life of a Showgirl” e confirma fase dourada

Taylor Swift lançou seu mais novo álbum, The Life of a Showgirl, que já chegou quebrando recordes de streaming e consolidando a cantora como a artista mais ouvida nas plataformas de áudio. O lançamento coincide com uma fase marcante da vida pessoal de Swift: o anúncio do noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, que inspira boa parte das canções do disco.

O álbum é descrito pela própria artista como uma coleção de “histórias de amor”, e mescla referências literárias, homenagens a ícones de Hollywood e reflexões pessoais. A faixa de abertura, The Fate of Ophelia, transforma a clássica tragédia de Shakespeare em um relato de devoção romântica, enquanto Elizabeth Taylor presta tributo à atriz e à sua habilidade de lidar com a pressão pública com humor e talento.

Outros destaques incluem Opalite, que combina influências da banda Fleetwood Mac e fala sobre superar desafios e buscar felicidade, e Father Figure, que discute a dinâmica de poder entre mentor e protegido, possivelmente inspirada na relação de Taylor com seu ex-chefe de gravadora. Já Eldest Daughter aborda a dualidade entre a vida pública e privada no mundo digital.

O álbum também traz momentos de introspecção em Ruin the Friendship, onde Taylor reflete sobre oportunidades perdidas no amor, e em Actually Romantic, uma faixa que parece dialogar com críticas de outros artistas, explorando a complexidade das relações afetivas. O pop alegre de Wish List e a suavidade de Honey trazem leveza e ressignificação, enquanto Wood conecta superstições e romance, inspirada no relacionamento da cantora com Travis Kelce.

Para encerrar, a faixa-título The Life of a Showgirl apresenta a história da personagem fictícia Kitty, que lida com as dificuldades da vida artística sem perder a autenticidade. “Ela me lembra de manter distância da falsidade, porque a vida vai muito além de brilho e glamour”, comentou Swift.

Taylor Swift anuncia documentário e extensão do filme da The Eras Tour

Nesta segunda-feira (13), a cantora Taylor Swift anunciou, no programa Good Morning America, uma novidade relacionada a The Eras Tour. A artista revelou que uma série documental que mostra os bastidores de sua turnê recordista será lançada em breve. Intitulada End Of an Era, a produção estará disponível na plataforma Disney Plus a partir do dia 12 de dezembro.

Em suas redes sociais, Taylor Swift comentou sobre o lançamento da nova obra audiovisual. Em um post publicado no X (antigo Twitter), a cantora compartilhou detalhes sobre a produção do documentário e destacou a importância de registrar cada momento significativo das apresentações:

“Foi o fim de uma era, e nós sabíamos disso. Queríamos lembrar de cada momento que levou à culminação do capítulo mais importante e intenso de nossas vidas, então permitimos que cineastas registrassem essa turnê e todas as histórias entrelaçadas nela à medida que chegava ao fim. E também filmassem o show final em sua totalidade.”

Além do registro dos bastidores do espetáculo, Taylor Swift anunciou a expansão do filme The Eras Tour, lançado em 2023. A produção inclui a apresentação completa organizada pela cantora, percorrendo todos os sets de cada álbum lançado ao longo da carreira, com a adição de canções bônus exclusivas. A nova versão incorporará o set do álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT, que foi incluído no show após a estreia do filme original. Com esta atualização, a filmagem passará a se chamar The Eras Tour: The Final Show. No anúncio, Taylor disse:

“The Eras Tour | The Final Show, com todo o set de The Tortured Poets Department, e os dois primeiros episódios de The End of an Era, uma série documental de bastidores em seis partes, estarão disponíveis para você no dia 12 de dezembro, no Disney Plus.”

No trailer de divulgação do documentário, é possível ver diversos artistas que participaram dos shows da turnê ao lado de Taylor Swift, incluindo as cantoras Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Florence Welch, e o cantor Ed Sheeran.