Taylor Swift leva “The Eras Tour” para o Disney+ com série e filme

Taylor Swift continua a transformar cada capítulo de sua carreira em um verdadeiro evento cultural.

Depois de redefinir o conceito de megaturnê com a The Eras Tour, que ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares em bilheteria e se tornou a mais lucrativa da história, a artista anunciou uma surpresa dupla para os fãs: uma série documental e um filme exclusivo no Disney+. Ambas as produções chegam à plataforma no dia 12 de dezembro, coroando o fim de um ciclo que marcou a música pop mundial.

O anúncio foi feito durante o programa norte-americano Good Morning America, e trouxe a confirmação de dois projetos aguardados: a série “The Eras Tour | The End of An Era” e o filme “The Eras Tour | The Final Show”. Segundo Taylor, o objetivo é registrar não apenas os momentos épicos no palco, mas também os bastidores e emoções que moldaram uma das fases mais intensas de sua trajetória artística.

A série, composta por seis episódios, mergulha nos bastidores da turnê, revelando os desafios, a criatividade e o impacto cultural que a The Eras Tour gerou ao redor do mundo. A produção promete trazer depoimentos, cenas inéditas e um olhar profundo sobre o funcionamento interno do espetáculo que se tornou um fenômeno global. Para os fãs, será a oportunidade de reviver a magia que lotou estádios em todos os continentes e entender a dimensão do legado que Taylor construiu ao longo de 17 anos de carreira.

Já o filme, “The Eras Tour | The Final Show”, apresentará o concerto completo em que Taylor estreou o bloco dedicado ao álbum “The Tortured Poets Department”, lançado em 2024. Filmado com qualidade cinematográfica, o longa promete ser uma experiência imersiva — um presente para quem não conseguiu assistir à turnê ao vivo e um registro definitivo para quem viveu a emoção de estar lá.

Em publicação nas redes sociais, Taylor explicou o sentimento por trás do projeto:

“Foi o fim de uma era e nós sabíamos disso. Queríamos guardar cada momento que levou a esse capítulo tão intenso das nossas vidas. Por isso, abrimos espaço para cineastas registrarem tudo, os bastidores, as histórias e o show final em sua totalidade.”

O anúncio rapidamente tomou conta das redes, com fãs celebrando o “encerramento perfeito” da The Eras Tour. Hashtags como #TheErasTourDisneyPlus e #TheEndOfAnEra entraram nos trending topics, mostrando que o fenômeno Swift continua tão forte quanto nunca.

Com essa nova parceria com o Disney+, Taylor reforça sua habilidade de unir música, cinema e narrativa de forma autêntica e emocional. A The Eras Tour não foi apenas uma sequência de shows — foi uma celebração das eras, da arte e da conexão entre artista e público. Agora, em dezembro, o mundo vai poder reviver tudo isso mais uma vez — direto do sofá, mas com o coração batendo como se fosse o primeiro show.