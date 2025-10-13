Chappell Roan revela que quase desistiu da turnê nos EUA

Chappell Roan, uma das vozes mais autênticas e vibrantes da nova geração pop, emocionou os fãs ao revelar que quase desistiu de sua turnê pelos Estados Unidos. Durante o show de encerramento da Visions of Damsels and Dangerous Things Tour, realizado no último sábado (11), em Pasadena, a artista fez um discurso comovente sobre saúde mental, propósito e o impacto transformador da música na vida das pessoas queer.

Com apenas 27 anos, Chappell tem vivido uma ascensão meteórica, e também desafiadora. A cantora, conhecida por hits como Pink Pony Club e Casual, contou que, antes de confirmar a turnê, chegou a duvidar se deveria continuar se apresentando. “Eu não ia fazer uma turnê pelos EUA até o último minuto”, confessou. “Questionei muito o porquê de estar fazendo isso comigo mesma. Me sentia triste, estranha e deslocada.”

Essas palavras ecoaram com força entre os fãs, que acompanharam de perto os altos e baixos de sua jornada nos últimos meses. Em 2025, Chappell enfrentou uma depressão severa e chegou a cancelar apresentações para cuidar da saúde mental. Agora, com o encerramento da turnê, ela diz ter redescoberto seu verdadeiro propósito.

Chappell Roan abriu o coração sobre dúvidas, tristeza e o reencontro com seu propósito artístico.

“Tudo fez sentido este ano. Entendi que o motivo de estar aqui é levar alegria às pessoas queer e dizer a elas que está tudo bem”, disse. Em meio a aplausos e lágrimas do público, a cantora destacou que sua missão é criar um espaço seguro e acolhedor. “A única coisa que importa para mim é a alegria — e proteger isso. Quero que vocês saibam que, quando estiverem aqui, estão seguros. Podem ser quem quiserem ser.”

O discurso reflete o espírito de Chappell Roan: uma artista que mistura irreverência, vulnerabilidade e coragem. Suas apresentações são verdadeiras celebrações da liberdade, da diversidade e da autenticidade. No palco, ela se transforma, entre figurinos exuberantes, maquiagem colorida e performances cheias de energia —, mas é nos momentos de sinceridade que mais se conecta com o público.

Durante o show, a cantora também fez questão de incluir todos os fãs, independente de orientação sexual. “Mesmo que você não seja queer, espero que saiba que eu o incluo. Isso não é só para os gays”, afirmou. O gesto reforça a mensagem de empatia e união que permeia toda a sua obra.

Em setembro, durante uma apresentação surpresa em Nova York, Chappell já havia agradecido aos fãs por “ficarem com ela em um ano muito difícil”. “Eu precisava tanto de um lugar assim quando tinha 13, 14 anos. Só queria poder me vestir como quisesse e me sentir aceita”, relembrou emocionada.

Hoje, Chappell Roan representa exatamente isso para milhares de jovens: um refúgio onde ser diferente é motivo de celebração. E mesmo após as dúvidas e os dias sombrios, ela mostra que continuar é um ato de coragem, e que sua arte segue sendo uma poderosa fonte de luz para quem precisa se sentir visto.