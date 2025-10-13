Lady Gaga é flagrada em filmagens de “O Diabo Veste Prada 2” em Milão

Lady Gaga nunca passa despercebida nem quando está de folga. A artista foi vista nesta quinta-feira (9) em Milão, na Itália, durante as filmagens de “O Diabo Veste Prada 2”, sequência do icônico filme de 2006. Segundo a revista Vogue Itália e outros veículos internacionais, a estrela pop fará uma participação especial interpretando a si mesma, em uma cena ambientada em um desfile de moda comandado pela temida editora Miranda Priestly, personagem eternizada por Meryl Streep.

A aparição inesperada causou um verdadeiro alvoroço na capital mundial da moda. Fãs italianos rastrearam o voo de Gaga e se aglomeraram nas redondezas do set para tentar ver de perto a artista, que desembarcou na cidade durante uma breve pausa de sua turnê mundial, “The MAYHEM Ball”. Mesmo cercada por um forte esquema de segurança, a cantora foi flagrada por paparazzi, e as imagens logo viralizaram nas redes sociais.

Lady Gaga surpreendeu fãs ao aparecer no set do longa

De acordo com informações divulgadas pela Vogue Itália, Lady Gaga foi convidada para uma participação de luxo, aparecendo na primeira fila de um desfile da revista fictícia Runway, onde se desenrola parte da trama. O cameo, ainda que breve, promete ser um dos momentos mais comentados do filme, especialmente pela conexão entre a cantora e o universo fashion. Afinal, Gaga é conhecida por transformar moda em arte, algo que combina perfeitamente com o glamour — e o drama — de O Diabo Veste Prada.

“Tudo indica que Lady Gaga interpretará a si mesma, em uma versão glamourosa e totalmente alinhada ao seu estilo inconfundível”, escreveu a publicação italiana.

A sequência do longa trará de volta nomes consagrados como Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep, repetindo seus papéis icônicos. A presença de Gaga adiciona um toque contemporâneo à narrativa, conectando o mundo do cinema com o da música pop e da alta-costura — uma fusão que promete encantar tanto os cinéfilos quanto os fãs da artista.

A cantora, que se apresentará em Milão nos dias 19 e 20 de outubro, já tinha despertado rumores de envolvimento com o filme há algumas semanas. Fontes próximas à produção revelaram que ela foi vista interagindo com membros da equipe e do elenco, o que reforçou as especulações antes da confirmação extraoficial desta semana.

Enquanto os detalhes da trama ainda são mantidos sob sigilo, a participação de Lady Gaga é vista como um aceno à sua versatilidade artística — especialmente após o sucesso de sua atuação em “Nasce Uma Estrela” (2018), que lhe rendeu um Oscar pela canção Shallow.

Com o retorno de um dos filmes mais amados do universo fashion e a presença de uma das maiores estrelas pop da atualidade, O Diabo Veste Prada 2 já é considerado um dos lançamentos mais aguardados dos próximos anos.

E se depender do impacto que Gaga tem em qualquer projeto que toca, o público pode esperar uma aparição digna de aplausos e, claro, de muito estilo.