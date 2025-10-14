Taylor Swift revela segredos da amizade com Ed Sheeran

Durante uma entrevista ao programa Hits Radio Breakfast Show, do Reino Unido, Taylor Swift abriu o jogo sobre sua amizade duradoura com Ed Sheeran — e revelou detalhes inéditos sobre o reencontro dos dois no casamento de Selena Gomez e Benny Blanco, realizado em 27 de setembro, em Santa Bárbara, na Califórnia.

“Vi o Ed no fim de semana passado, no casamento de uma das nossas melhores amigas”, contou a cantora, de 35 anos, referindo-se à noiva Selena Gomez, de 33. “Estávamos lembrando o quanto nos divertimos quando ele subiu ao palco comigo em Wembley, durante a Eras Tour.”

A referência é à apresentação especial de Sheeran durante o show de Taylor em Londres, em agosto de 2024, quando os dois reviveram a parceria da faixa End Game, sucesso do álbum Reputation.

Swift destacou que a amizade vai muito além do palco. Segundo ela, os dois vivem trocando ideias sobre música, seja durante ensaios ou momentos de criação conjunta. “Acontece uma espécie de fusão mental entre nós. É algo que sempre existiu — e sempre vai existir”, explicou.

“É difícil impedir o Ed de cantar”

Em tom de brincadeira, a apresentadora Fleur East quis saber se Sheeran também vai marcar presença musical no casamento de Taylor com Travis Kelce, astro da NFL.

Swift respondeu com humor: “Acho que seria difícil impedi-lo! Ele vive dizendo que é constantemente convidado para cantar em casamentos. Se tiver um palco, ele está lá. Ed ama dar às pessoas o que elas querem.”

Entre risos, a artista afirmou que os dois compartilham o mesmo entusiasmo por se apresentar. “A graça da nossa amizade é essa: nós duas amamos cantar. A gente finge que vai resistir, mas no fim já está no palco. É só dizer ‘vamos começar aqui’ e pronto, o show começa.”

A cantora ainda lembrou o próprio casamento de Sheeran, em 2018, com Cherry Seaborn, descrevendo o evento como “um lindo casamento na floresta”. Hoje, o casal é pai de duas meninas.

Noite inesquecível entre amigos

Fontes próximas contaram que tanto Swift quanto Sheeran fizeram discursos emocionados durante a recepção do casamento de Gomez e Blanco. Segundo relatos, o clima era de pura celebração.

“Todos se soltaram e dançaram até altas horas. Selena e Benny não paravam de sorrir. Foi uma noite repleta de amor e alegria”, disse uma fonte à People.

A amizade entre Taylor Swift e Selena Gomez vem desde 2008, quando ambas namoravam os irmãos Jonas — Joe e Nick, respectivamente. Já a conexão de Swift com Ed Sheeran começou em 2012, durante a Red Tour, quando o britânico foi convidado para abrir os shows. A parceria rendeu a música Everything Has Changed, e desde então, os dois nunca se afastaram.

Com a nova fase da carreira — e um casamento a caminho —, Swift garante que a sintonia com Sheeran segue firme: “Sempre tivemos essa ligação musical e pessoal. É algo que simplesmente funciona.”

Taylor Swift anuncia documentário e extensão do filme da The Eras Tour

A cantora Taylor Swift anunciou, no programa Good Morning America, uma novidade relacionada a The Eras Tour. A artista revelou que uma série documental que mostra os bastidores de sua turnê recordista será lançada em breve. Intitulada End Of an Era, a produção estará disponível na plataforma Disney Plus a partir do dia 12 de dezembro.

Em suas redes sociais, Taylor Swift comentou sobre o lançamento da nova obra audiovisual. Em um post publicado no X (antigo Twitter), a cantora compartilhou detalhes sobre a produção do documentário e destacou a importância de registrar cada momento significativo das apresentações:

“Foi o fim de uma era, e nós sabíamos disso. Queríamos lembrar de cada momento que levou à culminação do capítulo mais importante e intenso de nossas vidas, então permitimos que cineastas registrassem essa turnê e todas as histórias entrelaçadas nela à medida que chegava ao fim. E também filmassem o show final em sua totalidade.”

Além do registro dos bastidores do espetáculo, Taylor Swift anunciou a expansão do filme The Eras Tour, lançado em 2023. A produção inclui a apresentação completa organizada pela cantora, percorrendo todos os sets de cada álbum lançado ao longo da carreira, com a adição de canções bônus exclusivas. A nova versão incorporará o set do álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT, que foi incluído no show após a estreia do filme original. Com esta atualização, a filmagem passará a se chamar The Eras Tour: The Final Show. No anúncio, Taylor disse:

“The Eras Tour | The Final Show, com todo o set de The Tortured Poets Department, e os dois primeiros episódios de The End of an Era, uma série documental de bastidores em seis partes, estarão disponíveis para você no dia 12 de dezembro, no Disney Plus.”

No trailer de divulgação do documentário, é possível ver diversos artistas que participaram dos shows da turnê ao lado de Taylor Swift, incluindo as cantoras Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Florence Welch, e o cantor Ed Sheeran.