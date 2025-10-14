Taylor Swift explica o significado de “Actually Romantic” e reacende rumores

Durante uma introdução especial para a Amazon Music, Taylor Swift revelou o contexto por trás de “Actually Romantic”, uma das faixas mais comentadas de seu novo álbum The Life of a Showgirl, lançado em 3 de outubro. A explicação da cantora reacendeu especulações de que a música teria sido inspirada em sua relação com Charli XCX.

Swift descreveu a canção como “um retrato de quando alguém tem com você uma relação desequilibrada, talvez até hostil, e você só percebe isso depois”. A artista acrescentou:

“De repente, essa pessoa começa a demonstrar demais, a deixar claro que você ocupava um espaço enorme na cabeça dela — e você sequer sabia disso.”

A artista ainda refletiu sobre como esse tipo de situação pode ser interpretada. “Parece que há ressentimento, mas você confunde com afeto. E, de certo modo, é lisonjeiro. É quase romântico, se parar para pensar”, afirmou a cantora de 35 anos.

Os versos da faixa reforçam essa dualidade. Na abertura, Swift canta sobre alguém que a chama de ‘boring Barbie’ e transforma a antipatia em inspiração:

“High-fived my ex and said she’s glad he ghosted me / Wrote a song about me saying it makes her sick to see my face.”

O refrão, por sua vez, mistura ironia e admiração:

“It’s really sweet / All the time you spent on me / It’s really wild / All the effort you made / It’s really romantic / I have to admit / No man’s ever loved me like you did.”

Relação marcada por admiração e especulações

Charli XCX, que abriu shows da turnê Reputation ao lado de Camila Cabello, manteve com Swift uma relação aparentemente amistosa ao longo dos anos. Ambas trocaram elogios públicos em entrevistas, mas fãs observam sinais de uma possível rivalidade.

Em 2024, Charli lançou “Sympathy Is a Knife”, faixa do álbum Brat, com versos que muitos interpretaram como uma crítica indireta a Swift:

“This girl taps on my insecurities / I don’t know if it’s real or if I’m spiraling.”

Mais adiante, a cantora menciona uma cena que os fãs associaram ao relacionamento de Swift com Matty Healy, ex-namorado da cantora e atual marido de Charli:

“Don’t wanna see her backstage at my boyfriend’s show / Fingers crossed behind my back / Hope they break up quick.”

Em entrevista à revista New York em agosto, Charli preferiu não confirmar as suposições. “People will think what they want to think,” declarou.

Enquanto o público segue tentando decifrar as referências de The Life of a Showgirl, Swift parece confortável em deixar a ambiguidade no ar — uma estratégia que sempre alimentou o fascínio por sua música e suas histórias.

O álbum está disponível nas plataformas de streaming.

