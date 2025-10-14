Liniker leva a força da música brasileira ao palco do Latin GRAMMY 2025

O nome de Liniker ultrapassa fronteiras mais uma vez. A cantora brasileira, dona de uma das vozes mais intensas e emocionais da nova geração, foi confirmada entre as atrações musicais do Latin GRAMMY 2025, que acontece em 13 de novembro, em Las Vegas (EUA). A expectativa é enorme: além de subir ao palco para uma performance inédita, Liniker chega à premiação com sete indicações, incluindo três das categorias mais importantes da noite, um marco histórico para o Brasil.

A artista, que já vinha chamando atenção desde o lançamento de seu álbum “Caju”, tornou-se a primeira brasileira indicada simultaneamente a Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano. É um feito que não apenas consolida seu talento, mas também reforça o papel fundamental da música brasileira no cenário latino contemporâneo.

“Caju” é mais do que um álbum: é uma declaração de identidade, emoção e força criativa. Liniker constrói um universo sonoro que mistura soul, MPB, R&B e elementos da música afro-brasileira, traduzindo sentimentos profundos em arranjos sofisticados. Entre as faixas mais elogiadas estão “Ao Teu Lado”, indicada a Gravação do Ano, e “Veludo Marrom”, que concorre a Canção do Ano e Melhor Canção em Língua Portuguesa.

O disco também disputa prêmios como Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Engenharia de Gravação, mostrando o cuidado técnico e artístico que marcaram a produção. Mais do que números ou prêmios, “Caju” representa um movimento de afirmação, da arte feita com verdade, da representatividade e da potência da voz de uma mulher trans brasileira.

Liniker: Uma performance que promete emocionar o mundo

A presença de Liniker no palco do Latin GRAMMY 2025 é aguardada com grande entusiasmo pelos fãs e pela crítica internacional. O evento será transmitido ao vivo da MGM Grand Garden Arena, com produção da TelevisaUnivision, e contará também com apresentações de Gloria Estefan, Raphael (Personalidade do Ano), Aitana, Morat, Pepe Aguilar, Carín León e Los Tigres del Norte.

Liniker, que já emocionou o público em apresentações no Brasil e no exterior, promete entregar um show marcante, repleto de emoção e brasilidade. Sua performance deve reforçar a mensagem que sempre guiou sua trajetória: a celebração da autenticidade, da ancestralidade e da liberdade artística.

A Premiere do Latin GRAMMY, cerimônia onde são entregues as categorias de língua portuguesa, acontecerá antes da transmissão principal. A expectativa é que Liniker também esteja presente nesse momento especial, representando com orgulho a música brasileira e sua diversidade.

A cantora, que conquistou o coração do público com sua voz e discurso inspirador, chega a Las Vegas como símbolo de um novo tempo. Um tempo em que a arte brasileira rompe barreiras e se afirma no mundo com identidade, coragem e poesia.