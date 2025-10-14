Xuxa é exaltada pela Variety como a maior popstar da história do Brasil

A revista norte-americana Variety, uma das mais prestigiadas publicações de entretenimento do mundo, voltou seus holofotes para o Brasil — e, mais precisamente, para uma das figuras mais emblemáticas da cultura nacional: Xuxa Meneghel.

Em uma matéria especial sobre os 100 anos da TV Globo, o veículo se referiu à apresentadora como “a maior popstar do Brasil”, destacando seu impacto inigualável na televisão, na música e no cinema.

O reconhecimento internacional não é novidade para Xuxa, mas ver seu nome exaltado pela Variety reforça o tamanho do legado construído ao longo de mais de quatro décadas de carreira. A publicação cita a apresentadora no contexto da exportação de produções da Globo, mencionando “Xuxa, o Documentário”, lançado em parceria com o Globoplay, como uma das obras de maior repercussão da emissora fora do país.

A trajetória de Xuxa é repleta de feitos impressionantes. Nos anos 1980 e 1990, ela conquistou o público infantil com programas icônicos como “Xou da Xuxa” e “Xuxa Park”, que marcaram uma era na televisão brasileira. Seu carisma e presença de palco fizeram dela um fenômeno de audiência, com índices que beiravam o inacreditável. Mas o sucesso não parou por aí, a apresentadora rompeu fronteiras e levou seu formato de programa para países como Argentina, Espanha e Estados Unidos, provando que seu encanto ultrapassava barreiras culturais e linguísticas.

Além de brilhar na TV, Xuxa também conquistou o topo das paradas musicais. Ela vendeu mais de 40 milhões de discos, tornando-se a maior vendedora da história da música brasileira. Suas músicas infantis, interpretadas com simplicidade e alegria, marcaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Mesmo sem se considerar cantora, a gaúcha construiu uma carreira musical de impacto global, gravando versões de seus sucessos em espanhol e inglês.

Xuxa: A estrela que também brilhou no cinema

Nos cinemas, Xuxa repetiu a fórmula do sucesso. Filmes como “Lua de Cristal” (1990) e “A Princesa Xuxa e os Trapalhões” (1989) bateram recordes de bilheteria, ultrapassando a marca de quatro milhões de espectadores cada um. A popularidade era tamanha que a apresentadora se tornou uma das personalidades mais influentes do país — sinônimo de sucesso, alegria e identificação com o público.

Hoje, aos 62 anos, Xuxa continua ativa e cheia de projetos. Recentemente, lançou “Xuxa Só Para Baixinhos 14: Cores” e anunciou a turnê “O Último Voo da Nave”, marcada para 2026, que promete emocionar fãs de todas as idades. Além disso, a apresentadora tem trabalhado em novos projetos audiovisuais, mantendo sua relevância em um cenário de constantes transformações.

A homenagem da Variety é mais um capítulo na história de uma artista que moldou a cultura pop brasileira. Xuxa não é apenas uma estrela — é um símbolo de gerações, uma mulher que transformou a televisão e levou o nome do Brasil para o mundo. E, pelo visto, ainda há muito brilho pela frente.