Demi Lovato esgota show em minutos e fãs pedem turnê mundial

Demi Lovato provou mais uma vez o poder de sua conexão com os fãs. O anúncio de um show único em Los Angeles, parte da celebração do lançamento de It’s Not That Deep, seu novo álbum de estúdio, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Em menos de 20 minutos, todos os ingressos disponíveis se esgotaram — mesmo com uma fila virtual que ultrapassou 180 mil pessoas tentando garantir um lugar no evento.

A apresentação, batizada de “One Night Only at the Palladium”, acontecerá no icônico Hollywood Palladium, no dia 25 de outubro, um dia após o lançamento oficial do disco. Com capacidade para cerca de 4 mil pessoas, o local será o palco de um momento que promete ficar marcado na carreira de Demi.

Desde o anúncio, fãs ao redor do mundo pedem por uma turnê internacional, transformando hashtags como #DemiComeToBrazil em tendência global. “Essa era é uma celebração da minha trajetória até aqui. Senti falta de ver o rosto de vocês. Mal posso esperar para cantar, dançar e me divertir juntos novamente!”, escreveu a cantora em suas redes sociais, reforçando a emoção de reencontrar o público.

Demi Lovato: Uma nova fase com It’s Not That Deep

Depois do som mais pesado e roqueiro de Holy Fvck (2022), Demi aposta agora em um retorno ao pop dançante e vibrante, estilo que a consagrou no início da carreira. O álbum, que já vem sendo elogiado por críticos e fãs, apresenta uma artista mais confiante, madura e conectada às próprias raízes musicais.

O público já teve um gostinho do que está por vir com os singles Fast, Here All Night e Kiss, este último lançado recentemente junto com um videoclipe explosivo. A faixa reforça o tom leve e divertido que permeia essa nova era, marcada por autenticidade e liberdade criativa.

Embora ainda não tenha anunciado uma turnê oficial, Demi já deu indícios de que pretende levar o novo repertório para os palcos ao redor do mundo. Em entrevistas recentes, a cantora comentou sobre o desejo de voltar a rodar o planeta com uma série de shows e prometeu novidades “muito em breve”.

A última passagem da artista pelo Brasil foi em 2022, quando participou do Rock in Rio e se apresentou em Belo Horizonte e São Paulo com a turnê Holy Fvck. Desde então, os fãs brasileiros aguardam ansiosamente um novo reencontro — e com o sucesso do show nos Estados Unidos, a expectativa só aumenta.

Mais do que uma simples performance, o evento “One Night Only at the Palladium” simboliza um novo capítulo na carreira de Demi Lovato, unindo a nostalgia dos hits que marcaram gerações com o frescor de uma sonoridade reinventada. Se depender da reação do público, essa “noite única” pode ser apenas o começo de uma nova jornada nos palcos.