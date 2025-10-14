Rosé revela briga intensa com Bruno Mars antes de hit “APT.” dominar o mundo

A parceria entre Rosé, integrante do BLACKPINK, e Bruno Mars em APT. foi um dos maiores marcos musicais de 2024 — mas, segundo a própria cantora, os bastidores nem sempre foram tranquilos. Em uma entrevista recente para a Vogue, Rosé surpreendeu os fãs ao revelar que teve “a maior briga” com o cantor de Locked Out of Heaven pouco antes das filmagens do videoclipe.

“Meu Deus, não sei se posso contar isso… Tive uma briga feia com o Bruno logo antes do clipe, mas fizemos as pazes no set, então ficou tudo bem”, contou a artista entre risos. Arrependida de ter revelado o desentendimento, ela completou: “Ele vai me matar por ter falado isso… mas está tudo certo, somos amigos”.

O comentário rapidamente viralizou nas redes sociais, com fãs de ambos os artistas comemorando a amizade e o profissionalismo da dupla. Apesar da tensão nos bastidores, o resultado foi impecável — APT. se tornou um fenômeno global, dominando as paradas de sucesso e consolidando a colaboração como uma das mais marcantes do pop contemporâneo.

Lançada em outubro de 2024 como o primeiro single do álbum solo de Rosé, Rosie, a faixa APT. se manteve por 12 semanas consecutivas no topo da Billboard Global 200, feito que apenas poucos artistas conseguiram alcançar. O single também chegou ao primeiro lugar em mais de 50 países, incluindo Alemanha, Canadá, Indonésia, Suécia e Taiwan.

O impacto foi imediato — o videoclipe ultrapassou 200 milhões de visualizações em menos de duas semanas, e o público elogiou a química dos dois artistas. Muitos fãs consideram APT. uma das colaborações mais icônicas entre um artista de K-pop e um astro ocidental, comparável a parcerias históricas de Beyoncé e Shakira, ou Lady Gaga e BLACKPINK.

Com o sucesso estrondoso da canção, Rosé consolidou seu espaço como uma das maiores vozes do K-pop global. Bruno Mars, por sua vez, mostrou mais uma vez sua versatilidade, transitando com naturalidade entre gêneros e estilos.

Rosé: Caminho para o Grammy

Após conquistar o prêmio de Canção do Ano no MTV Video Music Awards 2025, APT. está cotada como uma das principais apostas para o Grammy Awards de fevereiro. A faixa deve concorrer nas categorias Gravação do Ano e Canção do Ano, enquanto o álbum Rosie foi indicado a Álbum do Ano.

O momento é histórico: se Rosé ou o projeto paralelo Demon Hunters outro representante do K-pop inscrito, vencerem, será a primeira vez que um artista do gênero leva um Grammy em uma categoria principal.

Com recordes quebrados, prêmios acumulados e uma parceria que já entrou para a história da música pop, o que começou como uma briga acabou se transformando em uma das colaborações mais poderosas da década. E, como os fãs gostam de lembrar, “até as discussões entre gênios criam hits lendários”.