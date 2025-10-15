Taylor Swift revela inspiração por trás de “Father Figure”

Taylor Swift abriu o coração sobre a inspiração por trás de “Father Figure”, faixa em que faz uma interpolação de George Michael. Segundo a cantora, a música reflete experiências muito pessoais vividas durante “The Eras Tour”, a turnê que se tornou a mais rentável de todos os tempos.

Em entrevista à Magic Radio, no Reino Unido, Taylor explicou que a canção fala sobre a desilusão de conhecer um ídolo. “Há alguns versos que funcionam como um manifesto da minha trajetória na indústria. É sobre perceber que aquele que você admira nem sempre é o que imaginava, mas que a honestidade dele serve de alerta para não repetir os mesmos erros”, disse a artista.

Ela ainda relacionou a mensagem da música à própria rotina exaustiva da turnê. “Não existia a opção de não subir ao palco. Cada show exigia total dedicação ao público, que é tratado como rei. Isso foi a filosofia que guiou toda a ‘The Eras Tour’”, acrescentou.

A turnê, realizada ao longo de um ano e meio, contou com 149 apresentações e apenas três cancelamentos, todos na Áustria, devido a uma ameaça terrorista. Um episódio delicado aconteceu no Rio de Janeiro, quando uma fã faleceu durante a apresentação, forçando a cantora a adiar, por conta do calor intenso, o show da cidade.

Taylor Swift é defendida por Ruby Rose após acusações de conservadorismo

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi alvo de ataques nas redes sociais após internautas associarem letras de seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, a uma suposta afinidade com pautas da agenda conservadora dos Estados Unidos. Diante da repercussão, a atriz Ruby Rose, amiga próxima da artista, utilizou suas redes para desmentir as acusações e demonstrar como tais interpretações são infundadas.

Para iniciar sua defesa, Ruby Rose mencionou as inúmeras conversas que já teve com Taylor Swift sobre questões sociais, política e o cotidiano norte-americano. Indignada com a tentativa de associar a cantora a grupos da extrema-direita, Ruby ironizou o movimento responsável por disseminar essas teorias, chamando-o de “Wackadoodles”, termo que, em tradução livre, significa “fanáticos que agem de forma excêntrica ou irracional”. A atriz enfatizou a incoerência dessa ligação, relembrando o comprometimento de Swift com causas progressistas e debates sobre justiça social:

“Como alguém que passou muitas noites discutindo o mundo, a injustiça social e a vida com a própria ShowGirl, eu me recuso a colocar o nome dela na mesma frase que o grupo de ódio que os Wackadoodles estão conspirando para associar.”

Na sequência, Ruby Rose listou motivos concretos para refutar a suposta aproximação de Taylor Swift com o movimento MAGA (“Make America Great Again”), associado ao ex-presidente Donald Trump. Segundo ela, a própria trajetória pública de Taylor demonstra o oposto, já que a cantora se posicionou diversas vezes contra Trump e chegou a ser alvo de ataques do ex-presidente norte-americano. Ruby aproveitou para rechaçar também as alegações de que Swift seria uma “trad wife” expressão que designa mulheres que adotam um estilo de vida tradicionalista, geralmente voltado à submissão doméstica e à obediência aos valores conservadores. Para Ruby, essa narrativa não passa de mais uma tentativa de gerar ódio e desinformação em torno da cantora:

“Mas o que eu vou dizer é isso: dada a posição pública dela contra Trump — e a dele contra ela —, se você está se deixando levar pela propaganda da ‘trad wife’ ou por qualquer outra afirmação desse tipo, está claramente caindo no maior buraco negro criado por homens para espalhar ódio.”

A atriz finalizou sua série de publicações com um apelo para que os internautas parem de alimentar teorias conspiratórias sobre Taylor Swift. Ruby classificou como vergonhoso o esforço coletivo de tantas pessoas para difundir mentiras e ressaltou que essa energia poderia ser melhor direcionada:

“Parem com isso. Não é verdade e é incrivelmente estúpido. Também é vergonhoso e doloroso ver tanta energia sendo gasta nisso. Usem essa energia onde ela realmente é necessária.”

Ruby Rose fala sobre o lado solidário de Taylor Swift

Além dos comentários sobre política, Ruby Rose também revelou detalhes sobre o comprometimento de Taylor Swift com causas humanitárias. Segundo a atriz, a cantora é conhecida entre amigos por suas ações discretas de caridade, frequentemente realizadas de forma anônima. Ela contou que Taylor costumava navegar pelo site GoFundMe, plataforma de arrecadação de fundos, para ajudar pessoas desconhecidas a alcançarem suas metas financeiras:

“Ela costumava rolar o GoFundMe como se fosse um aplicativo de rede social, clicando em ‘completar a doação’ como se fosse o botão de curtir.”