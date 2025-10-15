Ex-marido de Britney Spears diz estar “aterrorizado” com situação da cantora

Mais de duas décadas após o fim do casamento com Britney Spears, o ex-dançarino Kevin Federline voltou a causar polêmica ao falar sobre a saúde mental da cantora. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Kevin afirmou estar “profundamente preocupado” com a ex-esposa e disse que o estado dela é “dez vezes pior do que o que descreve em seu livro”, You Thought You Knew.

“Não quero expor a vida pessoal dela, mas é muito pior do que as pessoas imaginam”, declarou. “Fico absolutamente aterrorizado, como pai, com a possibilidade de um dia acordar e descobrir que o pior aconteceu.”

As declarações vêm em meio à promoção de sua autobiografia obra que vem sendo criticada por fãs e pela equipe de Britney, que afirmam que o ex-marido estaria tentando “lucrar em cima da imagem dela”, agora que não recebe mais pensão dos filhos, Sean Preston e Jayden James, ambos maiores de idade.

Segundo Federline, sua intenção não é atacar Britney, mas “soar o alarme” para que ela receba a ajuda de que precisa. “Rezo todos os dias para que ela encontre paz e perceba que tem dois filhos que ainda querem uma vida com ela”, disse. Ele afirmou ainda que, ao longo dos anos, tentou preservar a relação dos meninos com a mãe e evitar conflitos públicos.

Contudo, os fãs da cantora reagiram nas redes sociais, acusando Kevin de sensacionalismo e de tentar manipular a narrativa. Desde o fim da tutela em 2021 — que durou 13 anos e controlava praticamente todos os aspectos da vida da artista, Britney Spears vem compartilhando detalhes de sua experiência traumática em seu próprio livro de memórias, The Woman in Me.

Na obra, ela relata como foi afastada dos filhos e perdeu contato com eles durante o período em que vivia sob vigilância. Britney afirma que, mesmo após a liberdade judicial, teve dificuldade para se reaproximar da família, algo que só começou a mudar recentemente, quando os filhos atingiram a maioridade.

Britney Spears: Uma história ainda marcada por dor

A relação entre Britney e Kevin sempre esteve no centro do escrutínio público. Casados entre 2004 e 2007, eles viveram um relacionamento intenso que terminou em uma separação conturbada seguida pela luta judicial pela guarda dos filhos e o colapso emocional da cantora, que levou à instauração da tutela.

Hoje, aos 42 anos, Britney tenta reconstruir sua vida longe dos tribunais e dos holofotes excessivos, embora siga sendo alvo de comentários e preocupações vindas de pessoas próximas e da mídia.

Enquanto isso, Federline insiste que seu objetivo é apenas proteger os filhos e garantir que Britney “esteja por perto por muito tempo”. Porém, para muitos fãs, suas falas soam como uma nova tentativa de controlar a narrativa em torno da artista, reacendendo feridas antigas e questionamentos sobre o real impacto da tutela em sua saúde emocional.

Independentemente dos lados, o caso evidencia algo inegável: Britney Spears continua sendo um símbolo de resistência e vulnerabilidade em uma indústria que, muitas vezes, esquece da humanidade por trás da fama.