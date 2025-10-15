Selena Gomez manda possível indireta para Justin Bieber em nova série; entenda

Selena Gomez está de volta ao papel que marcou sua carreira, Alex Russo, no spin-off “Os Feiticeiros Além de Waverly Place”, disponível no Disney+.

Além de atuar, a estrela é também produtora executiva da série, o que dá ainda mais peso a um momento que parou a internet nesta semana. Em um dos episódios da segunda temporada, Alex solta uma fala que muitos fãs interpretaram como uma indireta clara para Justin Bieber, ex-namorado da artista.

Na cena, Alex dá conselhos amorosos à personagem Billie (interpretada por Janice LeAnn Brown), e dispara uma frase que deixou os espectadores intrigados:

“Como alguém cujo tipo é ‘bad boys’, você acha que pode consertá-los, mas não pode. Então você acaba escrevendo músicas sobre eles… Ah, eu sei do que estou falando.”

A princípio, é apenas uma fala espirituosa. Mas os fãs de longa data da cantora e atriz notaram um detalhe curioso: Alex Russo nunca foi cantora nem compositora. Logo, muitos enxergaram o comentário como uma referência direta à vida real de Selena, que viveu um relacionamento intenso e cheio de idas e vindas com Justin Bieber ao longo dos anos 2010 — relação que inspirou diversas músicas de ambos.

Selena Gomez: Fãs acreditam que a atriz fez uma indireta para Justin Bieber

Nas redes sociais, o trecho viralizou rapidamente. Comentários como “ela ainda sabe cutucar com classe” e “essa fala foi escrita pra ele, sem dúvidas” se multiplicaram no X (antigo Twitter) e no TikTok. O público também destacou o tom leve e irônico de Selena, que parece ter se divertido ao revisitar seu passado de forma sutil.

O episódio em questão já era um dos mais aguardados da temporada, pois traz reviravoltas marcantes, incluindo um sacrifício heroico da protagonista e uma revelação surpreendente sobre maternidade. Ainda assim, foi a fala sobre o ex “bad boy” que roubou a cena e dominou as discussões entre os fãs da artista.

Para quem acompanha Selena desde os tempos de Disney Channel, o retorno de Alex Russo é um misto de nostalgia e amadurecimento. A personagem mantém o humor e a personalidade sarcástica que a consagraram, mas agora com um toque de maturidade, o mesmo que os fãs veem na trajetória pessoal da atriz e cantora.

Embora Selena não tenha comentado publicamente sobre a polêmica, o público já tratou de tirar suas próprias conclusões. Se foi uma coincidência ou uma cutucada bem planejada, uma coisa é certa: Selena Gomez continua sabendo como transformar uma simples fala em um momento viral.