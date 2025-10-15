Demi Lovato brilha em performance da era “It’s Not That Deep” e emociona fãs

Faltando poucos dias para o lançamento de seu novo álbum, “It’s Not That Deep”, Demi Lovato voltou aos palcos e, mais uma vez, deixou o público em êxtase. A cantora apresentou uma performance arrebatadora no especial “Live From Roku City”, transmitido na última terça-feira (14), que rapidamente tomou conta das redes sociais. A entrega vocal e emocional da artista foi o suficiente para reacender o entusiasmo dos fãs, que há semanas pediam por mais apresentações dessa nova fase da carreira.

A apresentação marcou a estreia ao vivo de “Here All Night”, o segundo single do disco, e mostrou uma Demi confiante, conectada e vibrante. Nas redes, os elogios foram imediatos: “Isso é talento de verdade!”, escreveu um seguidor no X (antigo Twitter). Outro fã destacou: “Ela voltou com a força de quem sabe o que quer — e o público sente isso”.

Além da nova faixa, Demi surpreendeu ao interpretar um cover de “I Wanna Dance With Somebody”, clássico imortalizado por Whitney Houston. A escolha foi vista como uma homenagem a uma de suas maiores inspirações vocais e mostrou o alcance e a potência que consolidaram Lovato como uma das grandes vozes de sua geração.

Antes disso, a cantora havia feito uma performance intimista de “Frequency” em Paris, no início do mês. Embora o momento tenha sido elogiado, os fãs vinham cobrando mais visibilidade e promoção para o projeto, principalmente depois da ausência da artista em grandes premiações, como o VMA 2025. A nova aparição, portanto, foi recebida como um “presente” para o fandom, que vibrou com o retorno de uma Demi mais madura, livre e confiante.

Demi Lovato: Nova apresentação aumenta as expectativas para o lançamento

Com a aclamação crescente, as expectativas em torno do álbum só aumentam. O projeto promete mergulhar em temas de autoconhecimento, força pessoal e recomeço, refletindo a jornada emocional que Demi viveu nos últimos anos. E, para coroar essa fase, a cantora anunciou o show especial “One Night Only at the Palladium”, que acontecerá em Los Angeles no dia 25 de outubro, um dia após o lançamento oficial do disco.

O evento esgotou em menos de 20 minutos, com mais de 180 mil fãs tentando garantir um dos 4 mil ingressos disponíveis. O sucesso imediato reforça o poder e o carinho que o público mantém por ela, mesmo após quase duas décadas de carreira.

Nas palavras da própria Demi, publicadas nas redes sociais:

“Essa era é uma celebração da jornada que me trouxe até aqui. Mal posso esperar para cantar, dançar e gritar com vocês de novo.”

Enquanto o álbum não chega, a internet segue tomada por clipes, teorias e elogios. E se o que foi visto até agora é um indicativo, “It’s Not That Deep” promete ser uma das fases mais autênticas e emocionantes da trajetória de Demi Lovato.