Taylor Swift lança “Actually Romantic” e fãs apontam indireta para Charli XCX

O novo álbum de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, mal chegou às plataformas e já virou combustível para debates intensos nas redes sociais. A faixa “Actually Romantic”, uma das mais comentadas do disco, fez os fãs levantarem uma nova teoria: segundo os swifties, a música seria uma indireta nada sutil para Charli XCX.

“Você me chamou de Barbie chata quando a cocaína te deixou corajosa”, canta Taylor Swift em um dos versos que incendiaram o X (antigo Twitter). O trecho, carregado de ironia, levou internautas a lembrar da amizade entre Charli e Matty Healy, ex-namorado da cantora e vocalista da banda The 1975 — a mesma que também tem George Daniel, atual marido de Charli, na bateria.

A semelhança entre “Actually Romantic” e o título de uma faixa do disco “BRAT”, de Charli — “Everything is Romantic” — aumentou ainda mais as especulações. E não parou por aí: na música “Sympathy Is a Knife”, Charli fala sobre uma mulher que a deixa insegura e menciona não querer vê-la “nos bastidores do show do meu namorado”. Swifties e “angels” (como são chamados os fãs de Charli) imediatamente conectaram os pontos.

De colegas de turnê a supostas rivais

As duas artistas já dividiram o palco: Charli XCX foi uma das atrações de abertura da Reputation Stadium Tour, em 2018. Desde então, rumores de uma tensão silenciosa entre as duas circulam nos bastidores da indústria pop.

Charli chegou a negar que suas letras tenham qualquer relação com Taylor, mas as especulações voltaram com força total após o lançamento de “Actually Romantic”. Enquanto alguns fãs defendem que a faixa seria uma resposta elegante às provocações veladas de Charli, outros acreditam que se trata apenas de uma reflexão sarcástica sobre fama e obsessão.

Uma “love song” disfarçada de provocação?

Apesar das farpas aparentes, a letra de “Actually Romantic” pode ser lida de forma ambígua. Taylor descreve uma mulher obcecada por ela, que fala mal pelas costas e torce contra seus relacionamentos — mas cuja atitude, no fundo, revela admiração.

“Na verdade é doce / Todo o tempo que você gasta comigo / É sinceramente insano / Todo o esforço que você coloca nisso / É realmente romântico”, canta Taylor, em um refrão que mistura ironia e doçura.

O jogo de espelhos entre inveja, fascínio e provocação dá o tom da faixa — e reforça a habilidade da cantora em transformar tensões pessoais em narrativas afiadas.

Charli XCX quebra o silêncio sobre suposta treta com Taylor Swift

O pop nunca dorme e, aparentemente, nem as tretas. Depois de semanas de especulações fervendo na internet, Charli XCX finalmente se manifestou (ou quase isso) sobre os boatos de que estaria em uma guerra fria com Taylor Swift. O motivo? As letras nada sutis dos álbuns “BRAT”, da britânica, e “The Life of a Showgirl”, da loirinha mais comentada do planeta.

Durante uma entrevista à Vanity Fair, Charli foi questionada pela repórter Anna Peele sobre a suposta desavença com Taylor. O clima ficou tenso. A cantora, que é capa da edição de novembro, não quis confirmar nem negar nada e respondeu de forma misteriosa:

“Você está jogando o jogo do silêncio”, disse Charli, com um sorriso irônico, dando a entender que prefere deixar o mistério no ar.

A declaração foi suficiente para incendiar as redes sociais. Os fãs, claro, não perderam tempo e voltaram a analisar cada verso, cada indireta e cada shade que pode (ou não) estar escondido nas músicas das duas.

Charli XCX: De amigas de turnê a supostas rivais?

A relação entre Charli e Taylor não começou com farpas, pelo contrário. Em 2018, Charli XCX abriu alguns shows da turnê mundial Reputation Stadium Tour, onde chegou a elogiar o poder de Taylor nos palcos. Mas o conto de fadas pop parece ter azedado anos depois, quando Charli se aproximou de Matty Healy, vocalista da banda The 1975 e ex da cantora de “Blank Space”.

Hoje, Charli é casada com George Daniel, baterista da mesma banda. E foi justamente essa conexão que reacendeu os rumores de tensão.

Com o lançamento do álbum The Life of a Showgirl (2025), os fãs de Taylor — os swifties — acreditam que a faixa “Actually Romantic” é uma resposta direta a Charli. O trecho que mais chamou atenção?

“Você me chamou de Barbie chata quando a cocaína te deixou corajosa.”

O verso foi interpretado como uma resposta a Charli, que no disco BRAT (2024) lançou músicas como “Everything is Romantic” e “Sympathy Is a Knife”. Nessa última, ela canta sobre uma mulher que a faz se sentir insegura, e chega a dizer que não quer vê-la no backstage do show do namorado. Coincidência ou indireta certeira? A internet já escolheu o segundo time.

Enquanto Charli finge que não vê o circo pegar fogo, os fandoms seguem em pé de guerra no X (Twitter). De um lado, os angels (fãs da britânica) defendem que Charli apenas faz arte provocante, sem alvos específicos. Do outro, os swifties juram que Taylor está apenas “respondendo com classe”.

Seja como for, Charli parece ter decidido jogar com estilo: silêncio, ironia e muito mistério. Afinal, nada movimenta mais o pop do que uma treta bem produzida, e essas duas sabem disso melhor do que ninguém.

Uma coisa é certa: o palco da música pop virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez, e Charli XCX e Taylor Swift estão jogando como rainhas.