Lady Gaga leva o lado sombrio do pop a outro nível com “The Dead Dance”

Lady Gaga reafirma seu domínio sobre o universo do pop gótico com o lançamento de “The Dead Dance”, faixa que integra a trilha sonora da série “Wandinha” e a nova edição do álbum “Mayhem”. O single chega acompanhado de um videoclipe gravado na Ilha das Bonecas, no México, com direção assinada por ninguém menos que Tim Burton, mestre das estéticas sombrias do cinema.

O encontro entre Gaga e Burton não é coincidência: a cantora também integra o elenco da segunda temporada de “Wandinha”, e a colaboração já se mostrou emblemática. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro em maio, Gaga provocou os fãs com um easter egg divertido, colocando a “Mãozinha”, personagem da série, dentro de uma caixa de areia no palco.

Desde os primeiros hits, Lady Gaga tem explorado o lado obscuro do pop. Em “Bloody Mary”, do álbum “Born This Way” (2011), a artista já misturava devoção, misticismo e imagens de horror, criando trilhas que se tornariam icônicas tanto na TV quanto nos shows. “Bad Romance” (2009), com seu videoclipe que mais parecia um curta de terror futurista, consolidou a estética dark pop que Gaga refinaria ao longo da carreira em faixas como “Dance in The Dark” e “Monster”.

Mais recentemente, singles como “Abracadabra” e “Disease” reafirmam essa veia mística e ritualística, mostrando a habilidade da cantora de transformar o obscuro em espetáculo. O Halloween, claro, é o palco ideal para revisitar esse repertório, com músicas que flertam com o dark pop em todas as eras de Gaga: de “Killah” e “Zombieboy” a “Alejandro”, “911” e “John Wayne”.

Lady Gaga fala sobre a criação de sua persona e os desafios da fama

A cantora Lady Gaga participou de uma entrevista ao apresentador Stephen Colbert. Durante a conversa, ela se abriu sobre momentos marcantes de sua carreira recente e revelou detalhes do processo de criação da persona que a tornou um ícone mundial. Gaga falou sobre o desafio de separar sua vida pessoal, como Stefani Joanne Angelina Germanotta, da imagem pública que construiu ao longo dos anos, mostrando como a fama e a arte se entrelaçaram em sua trajetória.

Ao refletir sobre a criação de Lady Gaga, a artista explicou que essa persona representou não apenas uma mudança artística, mas também uma forma de se proteger emocionalmente. Para ela, assumir essa nova identidade foi uma experiência libertadora, que permitiu explorar sua criatividade sem os limites e inseguranças de sua vida anterior. Gaga descreveu o processo como um verdadeiro renascimento, no qual pôde transformar suas dificuldades em força e resiliência. Falando sobre essa transformação, Lady Gaga detalhou:

“Foi como um novo começo. Mas eu criei algo que parecia empolgante e artístico, criativo e imaginativo, e, ao mesmo tempo, mais seguro do que, eu acho, o jeito que eu me sentia… Porque Gaga estava buscando e vivenciando a fama, era como se eu pudesse deixar para trás, de forma segura, todas as dificuldades que passei e assumir uma nova persona—alguém realmente forte, resiliente e durona, com quem ninguém gostaria de se meter.”

Além disso, a cantora comentou sobre a complexidade de equilibrar sua identidade pessoal com sua persona pública. Ela revelou que aprender a integrar Stefani e Lady Gaga foi um dos maiores desafios de sua carreira, exigindo não apenas maturidade emocional, mas também autoconhecimento profundo. Segundo ela, essa dualidade se tornou um trabalho contínuo, algo que ela encara como um esforço permanente para manter a saúde mental e a autenticidade artística.

“Descobrir como integrar essas duas facetas psicologicamente para mim foi como meu grande trabalho para sempre”, afirmou a artista, ressaltando a importância de conciliar o ser humano por trás do ícone com a força e a coragem exigidas pelo mundo da fama.

Atualmente, Lady Gaga segue em turnê com a The Mayhem Ball Tour, levando seu espetáculo grandioso e inovador para fãs de todo o mundo. Recentemente, ela realizou quatro apresentações na Arena O2, em Londres, Inglaterra, encantando o público com performances intensas, visuais impressionantes e momentos de grande emoção. Agora, a cantora se prepara para duas datas no Co-Op Live, em Manchester, continuando sua agenda movimentada e consolidando sua posição como uma das artistas mais influentes e admiradas da atualidade.