Louis Tomlinson anuncia novo álbum e mergulha em fase ousada

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após conquistar o mundo como integrante do fenômeno One Direction e consolidar uma trajetória solo com dois álbuns, Louis Tomlinson, 33, se prepara para uma nova etapa em sua carreira musical. Nos últimos dias, o britânico lançou a faixa inédita “Lemonade” e anunciou o álbum “How Did We Get Here”, previsto para janeiro de 2026.

Em coletiva de imprensa, o artista afirmou que este projeto representa um ponto de virada: “Estou me entregando de forma mais confiante e ousada do que nunca. É um trabalho que reflete tudo o que vivi nos últimos anos, minhas turnês solo e minhas experiências pessoais”, revelou.

Tomlinson explicou que o novo disco traz um amadurecimento tanto artístico quanto pessoal. “Foi um processo de libertação criativa. Permiti-me experimentar, errar e explorar novas sonoridades. Hoje me sinto mais honesto com minhas composições”, acrescentou.

O cantor ressaltou que, embora o álbum tenha um tom mais metafórico do que seus trabalhos anteriores, ainda mantém músicas diretas e coloquiais, que conectam toda a obra. Comparando com seu primeiro disco, “Walls” (2020), ele comentou: “Ouvir aquele álbum agora me mostra o quanto cresci. Já com este novo trabalho, sinto orgulho imediato. É diferente, mais livre e autêntico”.

Grande parte da inspiração veio de uma viagem à Costa Rica, que influenciou o clima tropical e a leveza sonora de “Lemonade”, faixa que define a atmosfera do disco. Segundo Tomlinson, o álbum tem um toque psicodélico e experimental: “Sempre quis gravar em um lugar que transmitisse liberdade. A energia da Costa Rica ajudou a criar um som mais leve e feliz”.

O artista destacou também o caráter colaborativo do projeto, desenvolvido com um grupo reduzido, em clima de banda. “Cada faixa foi cuidadosamente trabalhada. Isso trouxe frescor e autenticidade à produção”, disse.

Além do lançamento, Louis Tomlinson anunciou turnê mundial para divulgar o álbum, prometendo apresentações vibrantes e repletas de energia, inclusive na América Latina. “O público daqui é incrível. Mal posso esperar para voltar ao México, Argentina e Brasil. A energia dos fãs é insana, no melhor sentido possível”, contou.

Louis Tomlinson reflete sobre saída de Zayn Malik da One Direction

Recentemente, o cantor Louis Tomlinson concedeu uma entrevista ao The Diary of a CEO, na qual refletiu sobre sua relação com o ex-integrante da One Direction, Zayn Malik. Durante a conversa, o artista revisitou um dos períodos mais delicados da trajetória do grupo, marcado pela saída repentina de Zayn em 2015. Entre lembranças e emoções, Louis compartilhou um olhar sincero sobre o impacto que aquela decisão teve tanto na banda quanto em sua própria vida pessoal.

Ao relembrar o momento, Louis explicou que sempre acreditou ter com Zayn uma relação próxima o suficiente para conversas francas e difíceis. No entanto, ao perceber que o amigo havia decidido deixar o grupo sem o avisar, ele reconheceu que a situação o pegou de surpresa e revelou o quanto se sentiu abalado com a falta de diálogo entre eles:

“Achei que a gente tinha uma relação em que ele poderia ter tido essa conversa comigo. Pensando bem, acho que, se ele tivesse me contado, eu teria tentado convencê-lo a ficar. E acredito que essa seja uma das razões pelas quais ele não contou, porque sabia que eu sempre fui muito opinativo.”

Louis também contou sobre a última noite que os dois passaram juntos antes da notícia da saída vir a público. Ele recordou o ambiente descontraído, aparentemente comum, que contrastava com o que estava prestes a acontecer. A lembrança carrega um tom agridoce, revelando o quanto a decisão de Zayn foi inesperada para todos:

“Estávamos em um quarto de hotel em algum lugar, não lembro exatamente onde, talvez nem tenhamos saído. Estávamos fumando um baseado, tudo parecia normal, sabe? Acho que ele foi embora por volta das onze da noite. Estava tranquilo, não parecia de mau-humor nem nada. Disse apenas: ‘Boa noite, cara’. Na manhã seguinte, acordei e tínhamos uma sessão de fotos para a Coca-Cola, algum tipo de campanha de patrocínio, e foi então que descobrimos que ele não viria.”

Refletindo sobre o comportamento de Zayn, Louis Tomlinson destacou o quanto o ex-colega sempre demonstrou uma forte convicção em suas decisões. Ele reconheceu que, embora essa postura possa ter sido difícil de lidar no contexto de uma boy band, também era algo admirável, uma demonstração de autenticidade e autoconsciência que ele mesmo diz não ter conseguido alcançar naquele momento:

“Se o Zayn não queria fazer alguma coisa, ele simplesmente não fazia. Não importava o que fosse. Se não parecia certo para ele, não fazia. Acho que foi por isso que deixou a banda, sabe? E é isso que eu admiro nele, porque, se eu estivesse na mesma situação, teria provavelmente colocado uns seis curativos só para segurar as pontas e continuar fingindo que estava tudo bem.”

O cantor também não escondeu o quanto a saída do amigo o afetou emocionalmente. Mais do que uma perda profissional, Louis descreveu a ruptura como o fim de uma amizade intensa, construída ao longo de anos de convivência e experiências compartilhadas nos bastidores da fama:

“Aquilo me destruiu, cara. Me destruiu completamente. Fiquei arrasado, porque parecia tipo: ‘Ah, será que esse é o começo do fim da banda?’. Mas, ao mesmo tempo, ele era meu melhor amigo na banda naquela época. Então, eu perdi um amigo e também um integrante.”

Novidades da carreira de Louis e Zayn

Mesmo após anos de caminhos separados, Louis e Zayn continuam conectados pela história que escreveram juntos e por novas fases de suas carreiras individuais. Além do reencontro simbólico proporcionado pelo projeto conjunto para a Netflix, ambos têm se dedicado a novos trabalhos musicais. Louis lançou recentemente a faixa ‘Lemonade’, que integrará seu próximo álbum de estúdio, How Did I Get Here?. Já Zayn uniu forças com Jisoo, integrante do BLACKPINK, na parceria ‘Eyes Closed’, lançada nesta sexta-feira (10).