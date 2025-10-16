Taylor Swift se inspira em Shakespeare e lança álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift, 35, surpreendeu fãs ao lançar seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. O projeto já chega causando burburinho, especialmente pela faixa de abertura, The Fate of Ophelia (“O Destino de Ofélia”), uma homenagem à personagem trágica de Hamlet, obra-prima de William Shakespeare.

Em entrevista, Swift revelou que a história de Ofélia – jovem que enlouquece e morre afogada após tragédias amorosas – foi uma fonte de inspiração direta para a composição do single. No refrão, a cantora traduz seu próprio momento de vulnerabilidade e resiliência: “Você me desenterrou da minha cova e salvou o meu coração do destino de Ofélia”.

A faixa mistura romance, introspecção e referências literárias, mostrando que Taylor não economiza criatividade ao conectar sua música com grandes clássicos da literatura. A personagem de Ofélia, filha de Polônio e interesse amoroso de Hamlet, simboliza a mulher que se perde entre expectativas externas e o próprio desejo, um tema que ressoa fortemente na trajetória artística da cantora.

Além da homenagem literária, The Life of a Showgirl também traz colaborações marcantes, incluindo Sabrina Carpenter, e levanta questionamentos sobre rivalidades famosas e a vida pessoal de Swift, mantendo o público ansioso por cada detalhe.

Imparável: Taylor Swift não tem concorrência e conquista os 12 maiores streamings do ano

Taylor Swift acaba de alcançar um feito histórico na indústria musical: todas as 12 faixas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, ocuparam simultaneamente as 12 primeiras posições do ranking de músicas mais transmitidas nos Estados Unidos em 2025.

A façanha foi registrada na parada Billboard Streaming Songs da semana de 18 de outubro, consolidando a artista como uma das maiores forças do pop global.

O desempenho impressionante de The Life of a Showgirl não apenas garantiu a liderança nas paradas, como também superou todos os recordes anteriores de streaming para músicas lançadas neste ano. Cada faixa do disco teve mais reproduções em uma única semana do que qualquer outra música lançada em 2025 até então.

A música que lidera esse marco é The Fate of Ophelia, que estreou com incríveis 92,5 milhões de streams oficiais nos EUA, tornando-se a maior semana de streaming desde que conteúdos gerados por usuários foram excluídos das métricas da Billboard em 2020. Outras faixas como Opalite (71,3 milhões), Elizabeth Taylor (64,1 milhões) e Father Figure (60,4 milhões) também figuram entre os maiores números da história recente.

Até mesmo a faixa que ocupa a 12ª posição, Honey, acumulou 42,2 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Golden, do artista HUNTR/X, que havia registrado 35,3 milhões em setembro. Com isso, Taylor Swift não apenas dominou o topo da parada, como redefiniu os padrões de sucesso em plataformas digitais.

O álbum The Life of a Showgirl marca mais uma virada na carreira de Taylor Swift, que vem se reinventando a cada lançamento. Com essa conquista, ela se torna a segunda artista a atingir 10 músicas no topo da Billboard Streaming Songs, ficando atrás apenas de Drake, que lidera com 21 faixas. Desde Shake It Off, que estreou em 2014, Swift tem acumulado sucessos e ampliado sua influência no cenário musical.

Além disso, essa é a terceira vez que a cantora ocupa as 12 primeiras posições da parada de streaming, repetindo o feito alcançado com os álbuns Midnights (2022) e The Tortured Poets Department (2024). A consistência desses resultados reforça seu domínio absoluto nas plataformas digitais e sua capacidade de mobilizar milhões de fãs em todo o mundo.

Entre as faixas do novo álbum, The Life of a Showgirl conta com a participação de Sabrina Carpenter, o que gerou ainda mais engajamento entre os fãs das duas artistas. A colaboração foi bem recebida e contribuiu para o sucesso coletivo do projeto, que já é considerado um dos mais impactantes da carreira de Swift.

O álbum também se destaca por sua narrativa conceitual, explorando temas como identidade, fama, vulnerabilidade e empoderamento feminino. Cada faixa apresenta uma estética própria, mas todas se conectam em uma história coesa que reflete a maturidade artística da cantora.

Taylor Swift e o futuro do streaming

Com esse recorde, Taylor Swift redefine o que significa sucesso em tempos de consumo digital. Sua capacidade de gerar números expressivos em todas as faixas de um álbum mostra que o público está disposto a mergulhar profundamente em seus projetos, e não apenas consumir singles isolados.

A artista continua a expandir seu legado, provando que é possível unir qualidade artística, estratégia de lançamento e conexão emocional com os fãs. Em um mercado cada vez mais competitivo, Swift permanece no topo — e parece determinada a continuar quebrando barreiras.