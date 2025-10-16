Nicki Minaj choca fãs ao anunciar pausa na carreira: “Chega de música!”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A internet parou nesta quarta-feira (15) quando Nicki Minaj a autoproclamada “Rainha do Rap” anunciou que está deixando a música. Em uma publicação bombástica no X (antigo Twitter), a artista revelou que não lançará mais o sucessor de Pink Friday 2 (2023), previsto para 2026.

“Não lançarei mais o álbum. Chega de música. Espero que você esteja feliz agora, Jay-Z. Tchau, Barbz. Amo vocês para sempre”, escreveu Nicki.

A mensagem, repleta de ironia e emoção, gerou um turbilhão de reações entre fãs e artistas. O nome de Nicki rapidamente dominou os trending topics globais, enquanto os Barbz — como são chamados seus fãs fiéis, tentavam entender se o anúncio seria definitivo ou apenas mais um capítulo da longa novela entre a rapper e Jay-Z.

Nos últimos meses, Nicki tem feito uma série de postagens enigmáticas e provocativas contra Jay-Z e a Roc Nation, empresa de entretenimento comandada por ele. Embora a artista não tenha contrato direto com a gravadora, ela é representada pela Republic Records, do grupo Universal Music —, suas críticas apontam para um conflito nos bastidores da indústria.

Em uma sequência de tweets publicada logo após o anúncio, Nicki afirmou:

“Eles vieram IMPLORANDO à RAINHA por uma turnê e um álbum, e eu disse NÃO! Eles queriam consertar as coisas. Precisavam da ajuda da RAINHA e dos BARBZ. Liguei para as Barbz no telefone secreto das Barbz e foi um sonoro NÃÃÃO. Igualzinho ao cassinooooo, Jay-Z.”

A última frase faz referência ao projeto de cassino de Jay-Z, barrado em Nova York — um tema que Nicki transformou em deboche. De acordo com o portal AOL, a origem da tensão pode estar ligada à venda do Tidal, plataforma de streaming criada por Jay-Z em 2015. Nicki teria direito a uma fatia milionária — entre US$ 100 e 200 milhões — pela participação acionária, mas nunca teria recebido o valor integral após a venda da empresa para Jack Dorsey, fundador da Square, em 2021.

Nicki Minaj: Fãs divididos e futuro incerto da Rainha do Rap

A reação dos fãs foi instantânea. Enquanto muitos se mostraram devastados com a possibilidade de não haver mais músicas novas da artista, outros acreditam que a rapper esteja apenas expressando frustração momentânea, algo comum para quem acompanha Nicki nas redes sociais.

Alguns Barbz apontaram que esse tipo de declaração já aconteceu antes, principalmente em momentos de tensão com gravadoras e executivos da indústria musical. Ainda assim, há quem acredite que o anúncio marque uma virada radical na carreira da rapper, que recentemente se dedicou mais à vida pessoal e à maternidade.

O último single de Nicki, “Big Foot”, lançado em 2024, alcançou o 23º lugar na Billboard Hot 100 e manteve sua relevância entre as maiores artistas do gênero. Mesmo com o tom de despedida, é difícil imaginar o cenário do hip-hop sem sua voz, sua presença marcante e suas rimas afiadas.

“Ela pode até parar por um tempo, mas Nicki sempre volta maior do que antes”, escreveu um fã no X.

Por ora, a única certeza é que Nicki Minaj continua sendo um dos nomes mais poderosos e imprevisíveis da música e, mesmo em silêncio, ainda é o centro das atenções.