Namorada de Liam Payne é julgada um ano após a morte do cantor

Nesta quinta-feira (16), completou-se um ano da morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, e o nome do artista voltou aos holofotes após uma publicação da namorada, Kate Cassidy. A influenciadora compartilhou um vídeo no TikTok em homenagem ao cantor e, embora tenha comovido muitos fãs, acabou sendo duramente criticada por parte do público.

No vídeo, Kate aparece com o olhar distante, os cabelos ao vento e os olhos marejados. Na legenda, escreveu:

“A tristeza é um lembrete de quão sortuda eu sou por ter amado alguém tanto que vou suportar a falta dele pelo resto da minha vida.”

A publicação rapidamente viralizou, acumulando milhares de visualizações e dividindo a internet entre empatia e julgamento. Muitos fãs de Liam se emocionaram com a mensagem, enquanto outros a acusaram de estar “encenando” o sofrimento.

Nos comentários, a reação foi intensa. Alguns usuários apontaram o que chamaram de “dramatização” do luto, alegando que Kate estaria buscando atenção.

“Sinto-me mal pela família dele que está de luto de verdade… não por você com toda essa falsa dor”, comentou um internauta.

“Você só está postando isso porque as pessoas estão te lembrando”, ironizou outro.

“Você montou o celular, escolheu a luz certa e o vento perfeito pra mostrar que está de luto?”, criticou mais um.

Apesar das críticas, muitos seguidores saíram em defesa da influenciadora, lembrando que cada pessoa lida com o luto de forma diferente.

“A tristeza em seus olhos é real. ”, escreveu uma fã.

“Você é tão forte! Liam teria orgulho de você”, afirmou outra.

“Todos nós sentimos falta dele. Por que ela não pode sentir também?”, questionou um seguidor.

O debate se espalhou pelas redes, com fãs e admiradores de Liam relembrando a trajetória do cantor e a relação que mantinha com Kate, descrita por pessoas próximas como intensa e cheia de carinho mútuo.

Memória viva: Liam Payne e o impacto de sua perda



Liam Payne faleceu tragicamente após uma queda de 13 metros em 2024 — um acidente que chocou o mundo e deixou milhões de fãs devastados. Desde então, homenagens ao cantor se tornaram frequentes nas redes sociais, especialmente por parte de Kate, que raramente falava publicamente sobre o assunto até agora.

O pai de Kate, inclusive, também se manifestou nesta data simbólica, dizendo que a filha “tem passado noites em claro” e que o luto ainda é “uma ferida aberta”.

Enquanto alguns internautas julgam a forma como a influenciadora expressa sua dor, outros defendem que a lembrança de Liam deve ser marcada por empatia e respeito. Afinal, como escreveu um fã em um dos comentários mais curtidos:

“O amor verdadeiro não morre com a pessoa — ele se transforma em saudade.”

A data reforça o quanto Liam Payne ainda é amado e lembrado. Mesmo após um ano, sua voz, sua arte e sua energia continuam ecoando nos corações de milhões de fãs ao redor do mundo — e, especialmente, no de Kate, que tenta seguir em frente sem apagar a memória de quem tanto amou.