Taylor Swift lança faixa polêmica que fãs acreditam ser sobre Blake Lively

O novo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, já está causando burburinho entre fãs e especialistas em música. Uma das faixas, intitulada Cancelled!, despertou suspeitas nas redes sociais de que seria uma referência à relação da cantora com a atriz Blake Lively, 38.

Em Cancelled!, Taylor celebra a amizade mesmo em meio à pressão da mídia e ao “cancelamento” público. Os versos iniciais da canção — “Você pensou que tudo ficaria bem, no começo / A situação poderia ser salva, é claro / Mas eles já escolheram seu túmulo e seu carro funerário / Cuidado com a ira dos cruzados mascarados” — sugerem uma narrativa de proteção e lealdade em tempos conturbados.

O interesse do público se intensificou ao lembrar que, durante a produção do álbum, Blake Lively enfrentou críticas pesadas pela adaptação do filme É Assim que Acaba. Rumores indicam que a amizade entre as duas teria se desgastado em meio a disputas legais envolvendo Lively e o ator Justin Baldoni, diretor e colega de elenco do filme. Documentos e mensagens que circularam na época sugeriram tensão, embora representantes da atriz tenham negado categoricamente qualquer tentativa de chantagem envolvendo Taylor Swift.

Ainda na letra, a cantora reforça seu apoio aos amigos: “Ainda bem que gosto dos meus amigos cancelados / Gosto deles envoltos em Gucci e em escândalos / Como meu uísque azedo / E flores espinhosas e venenosas / Bem-vindo ao meu submundo / Onde fica bem escuro”.

Swift e Lively, amigas por cerca de 10 anos, não são mais vistas juntas há aproximadamente um ano. Além de endereçar canções ao noivo Travis Kelce, 35, Taylor parece também fazer referência a outra colega da indústria musical, a cantora Charli XCX, 33.

Imparável: Taylor Swift não tem concorrência e conquista os 12 maiores streamings do ano

Taylor Swift acaba de alcançar um feito histórico na indústria musical: todas as 12 faixas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, ocuparam simultaneamente as 12 primeiras posições do ranking de músicas mais transmitidas nos Estados Unidos em 2025.

A façanha foi registrada na parada Billboard Streaming Songs da semana de 18 de outubro, consolidando a artista como uma das maiores forças do pop global.

O desempenho impressionante de The Life of a Showgirl não apenas garantiu a liderança nas paradas, como também superou todos os recordes anteriores de streaming para músicas lançadas neste ano. Cada faixa do disco teve mais reproduções em uma única semana do que qualquer outra música lançada em 2025 até então.

A música que lidera esse marco é The Fate of Ophelia, que estreou com incríveis 92,5 milhões de streams oficiais nos EUA, tornando-se a maior semana de streaming desde que conteúdos gerados por usuários foram excluídos das métricas da Billboard em 2020. Outras faixas como Opalite (71,3 milhões), Elizabeth Taylor (64,1 milhões) e Father Figure (60,4 milhões) também figuram entre os maiores números da história recente.

Até mesmo a faixa que ocupa a 12ª posição, Honey, acumulou 42,2 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Golden, do artista HUNTR/X, que havia registrado 35,3 milhões em setembro. Com isso, Taylor Swift não apenas dominou o topo da parada, como redefiniu os padrões de sucesso em plataformas digitais.

O álbum The Life of a Showgirl marca mais uma virada na carreira de Taylor Swift, que vem se reinventando a cada lançamento. Com essa conquista, ela se torna a segunda artista a atingir 10 músicas no topo da Billboard Streaming Songs, ficando atrás apenas de Drake, que lidera com 21 faixas. Desde Shake It Off, que estreou em 2014, Swift tem acumulado sucessos e ampliado sua influência no cenário musical.

Além disso, essa é a terceira vez que a cantora ocupa as 12 primeiras posições da parada de streaming, repetindo o feito alcançado com os álbuns Midnights (2022) e The Tortured Poets Department (2024). A consistência desses resultados reforça seu domínio absoluto nas plataformas digitais e sua capacidade de mobilizar milhões de fãs em todo o mundo.

Entre as faixas do novo álbum, The Life of a Showgirl conta com a participação de Sabrina Carpenter, o que gerou ainda mais engajamento entre os fãs das duas artistas. A colaboração foi bem recebida e contribuiu para o sucesso coletivo do projeto, que já é considerado um dos mais impactantes da carreira de Swift.

O álbum também se destaca por sua narrativa conceitual, explorando temas como identidade, fama, vulnerabilidade e empoderamento feminino. Cada faixa apresenta uma estética própria, mas todas se conectam em uma história coesa que reflete a maturidade artística da cantora.

Taylor Swift e o futuro do streaming

Com esse recorde, Taylor Swift redefine o que significa sucesso em tempos de consumo digital. Sua capacidade de gerar números expressivos em todas as faixas de um álbum mostra que o público está disposto a mergulhar profundamente em seus projetos, e não apenas consumir singles isolados.

A artista continua a expandir seu legado, provando que é possível unir qualidade artística, estratégia de lançamento e conexão emocional com os fãs. Em um mercado cada vez mais competitivo, Swift permanece no topo — e parece determinada a continuar quebrando barreiras.