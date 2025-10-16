Ed Sheeran surpreende fãs ao revelar álbum póstumo guardado em testamento

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O cantor Ed Sheeran voltou a emocionar os fãs ao revelar um dos detalhes mais pessoais de sua carreira: ele já tem um álbum póstumo pronto, guardado em seu testamento. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa Apple Music 1, com o apresentador Zane Lowe, onde o músico falou sobre seus próximos lançamentos e o legado que deseja deixar para o futuro.
Segundo Sheeran, o projeto secreto se chama “Eject”, e só será lançado após sua morte. A curadoria do disco ficará nas mãos de sua esposa, Cherry Seaborn, com quem ele tem duas filhas, Lyra e Jupiter.
“Está literalmente no meu testamento. Cherry vai escolher as faixas. Se eu for embora amanhã, ela saberá o que fazer”, afirmou o cantor.
Durante a conversa, Ed explicou que seu último álbum em vida se chamará “Stop”, marcando o encerramento de um ciclo artístico que começou há mais de uma década com o icônico + (Plus). Após Stop, virá o misterioso Eject, o disco que ele considera o ponto final de sua trajetória musical.
Um projeto íntimo e planejado há anos
Sheeran contou que a ideia de deixar um álbum póstumo nasceu há muitos anos, quando ele começou a refletir sobre a importância de preservar sua arte de forma autêntica. O cantor explicou que “Eject” reunirá faixas inéditas, algumas compostas na juventude, e que o projeto será uma espécie de cápsula do tempo.
“Quero que seja um disco que mostre a jornada completa — desde as músicas que fiz aos 18 anos até o que compus nos últimos anos. É como um resumo da minha vida musical”, declarou.
O artista britânico, conhecido por sucessos como Shape of You, Thinking Out Loud e Perfect, também ressaltou que não quer que o projeto seja explorado comercialmente após sua partida. “Não quero que ninguém pegue tudo o que tenho gravado e simplesmente lance. Quero que seja algo escolhido com carinho, com significado”, acrescentou.
Ed Sheeran: Um legado além da música
Além do álbum, Ed Sheeran também chamou atenção ao revelar planos simbólicos ligados à sua fé e espiritualidade. O cantor mandou construir uma capela em formato de barco e uma câmara funerária dentro de sua propriedade em Suffolk, no Reino Unido. Segundo ele, o espaço foi criado como um local de contemplação, oração e refúgio — uma forma de se conectar com algo maior.
O gesto, que pode soar sombrio para alguns, é visto pelos fãs como uma demonstração de maturidade e amor pela própria arte. Para muitos, Sheeran está garantindo que sua música continue viva mesmo quando ele não estiver mais aqui.
Enquanto isso, o cantor se prepara para o lançamento de “Play”, seu novo álbum de estúdio, que chega às plataformas nesta sexta-feira (12). Já o próximo projeto, “Rewind”, está previsto para 2027 — mostrando que o artista tem planos a longo prazo e segue no auge de sua criatividade.
Ed Sheeran mais uma vez prova que sua relação com a música vai muito além das paradas: é sobre legado, amor e eternidade.