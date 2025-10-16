InícioDiversão e Arte
Ed Sheeran surpreende fãs ao revelar álbum póstumo guardado em testamento

Cantor britânico afirma que “Eject” só será lançado após sua morte

Ed Sheeran surpreende fãs ao revelar álbum póstumo guardado em testamento - (crédito: TMJBrazil)
Ed Sheeran surpreende fãs ao revelar álbum póstumo guardado em testamento - (crédito: TMJBrazil)

O cantor Ed Sheeran voltou a emocionar os fãs ao revelar um dos detalhes mais pessoais de sua carreira: ele já tem um álbum póstumo pronto, guardado em seu testamento. A revelação foi feita durante uma entrevista ao programa Apple Music 1, com o apresentador Zane Lowe, onde o músico falou sobre seus próximos lançamentos e o legado que deseja deixar para o futuro.

Segundo Sheeran, o projeto secreto se chama “Eject”, e só será lançado após sua morte. A curadoria do disco ficará nas mãos de sua esposa, Cherry Seaborn, com quem ele tem duas filhas, Lyra e Jupiter.

“Está literalmente no meu testamento. Cherry vai escolher as faixas. Se eu for embora amanhã, ela saberá o que fazer”, afirmou o cantor.

Durante a conversa, Ed explicou que seu último álbum em vida se chamará “Stop”, marcando o encerramento de um ciclo artístico que começou há mais de uma década com o icônico + (Plus). Após Stop, virá o misterioso Eject, o disco que ele considera o ponto final de sua trajetória musical.

Um projeto íntimo e planejado há anos

Sheeran contou que a ideia de deixar um álbum póstumo nasceu há muitos anos, quando ele começou a refletir sobre a importância de preservar sua arte de forma autêntica. O cantor explicou que “Eject” reunirá faixas inéditas, algumas compostas na juventude, e que o projeto será uma espécie de cápsula do tempo.

“Quero que seja um disco que mostre a jornada completa — desde as músicas que fiz aos 18 anos até o que compus nos últimos anos. É como um resumo da minha vida musical”, declarou.

O artista britânico, conhecido por sucessos como Shape of You, Thinking Out Loud e Perfect, também ressaltou que não quer que o projeto seja explorado comercialmente após sua partida. “Não quero que ninguém pegue tudo o que tenho gravado e simplesmente lance. Quero que seja algo escolhido com carinho, com significado”, acrescentou.

Ed Sheeran: Um legado além da música

Além do álbum, Ed Sheeran também chamou atenção ao revelar planos simbólicos ligados à sua fé e espiritualidade. O cantor mandou construir uma capela em formato de barco e uma câmara funerária dentro de sua propriedade em Suffolk, no Reino Unido. Segundo ele, o espaço foi criado como um local de contemplação, oração e refúgio — uma forma de se conectar com algo maior.

O gesto, que pode soar sombrio para alguns, é visto pelos fãs como uma demonstração de maturidade e amor pela própria arte. Para muitos, Sheeran está garantindo que sua música continue viva mesmo quando ele não estiver mais aqui.

Enquanto isso, o cantor se prepara para o lançamento de “Play”, seu novo álbum de estúdio, que chega às plataformas nesta sexta-feira (12). Já o próximo projeto, “Rewind”, está previsto para 2027 — mostrando que o artista tem planos a longo prazo e segue no auge de sua criatividade.

Ed Sheeran mais uma vez prova que sua relação com a música vai muito além das paradas: é sobre legado, amor e eternidade.

DH
DH

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 16/10/2025 16:47
