Britney Spears volta a ser alvo de polêmica em novo livro de Kevin Federline

O nome de Britney Spears voltou a dominar as manchetes nesta semana após novas declarações polêmicas de seu ex-marido, Kevin Federline, ganharem destaque na mídia internacional. O ex-dançarino, que esteve casado com a estrela pop entre 2004 e 2006, está prestes a lançar sua autobiografia “You Thought You Knew” e promete revelar bastidores até então desconhecidos da vida pessoal da cantora.

Em um dos trechos divulgados pela revista Variety, Federline afirma que Britney teria usado cocaína durante o período em que ainda amamentava um de seus filhos. Segundo ele, o episódio teria ocorrido em 2006, durante a festa de lançamento de seu álbum “Playing With Fire”, quando tentou iniciar uma carreira como rapper.

“A primeira coisa que vi foi Britney e uma amiga cheirando uma carreira de cocaína sobre a mesa. Elas usavam perucas extravagantes. Era surreal. Eu implorei para que ela não voltasse para casa para amamentar”, teria relatado Kevin no livro.

A declaração chocou fãs e reacendeu o debate sobre a exposição da vida de Britney Spears, que vem tentando reconstruir sua imagem desde o fim de sua tutela judicial, encerrada em 2021. Muitos internautas questionaram as intenções de Kevin, que decidiu publicar a obra após o término da pensão mensal que recebia da artista.

Britney já havia relatado mágoas profundas do relacionamento

No livro de memórias lançado pela própria Britney em 2023, “A Mulher em Mim”, a cantora descreveu o casamento como um período de solidão e desequilíbrio emocional. Ela narra que, enquanto cuidava dos filhos Sean Preston e Jayden James, Kevin passava longas horas fora de casa, investindo em sua carreira musical.

“Carreguei os filhos dele, fiz sacrifícios e coloquei minha vida em pausa. Tudo o que queria era que ele estivesse presente”, escreveu Britney, revelando ressentimentos sobre o fim conturbado da relação.

O livro dela, que se tornou um dos mais vendidos do ano passado, marcou o início de uma nova fase de autodescoberta e de retomada de autonomia. Por isso, a nova biografia de Kevin é vista por muitos fãs como uma tentativa de reviver um passado do qual a cantora tenta se afastar.

Especialistas em cultura pop apontam que a publicação de “You Thought You Knew” deve gerar um novo ciclo de exposição pública para a artista, que há pouco tempo vinha demonstrando desejo de manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Ainda não há resposta oficial de Britney sobre as novas alegações, mas sua equipe já havia emitido um comunicado criticando o livro, classificando-o como “uma exploração oportunista”.

Enquanto isso, fãs da “Princesa do Pop” se unem nas redes sociais em apoio à cantora, com a hashtag #WeStandWithBritney novamente entre os tópicos mais comentados.

Com lançamento previsto para as próximas semanas, o livro de Kevin Federline promete continuar dividindo opiniões — mas, para os admiradores de Britney Spears, uma coisa é certa: o amor e a empatia pela estrela seguem mais fortes do que qualquer polêmica.