Jennifer Lopez revela segredo para seguir em frente após o fim de um amor - (crédito: TMJBrazil)

A estrela Jennifer Lopez abriu o coração ao falar sobre como lida com términos amorosos, e o comentário da artista está dando o que falar entre os fãs. Em entrevista ao programa The Howard Stern Show, a cantora e atriz foi direta ao explicar sua filosofia sobre o fim de relacionamentos: quando acaba, acaba de vez.

“Quando eu termino, você está morto para mim”, declarou a artista, rindo. “Não me apego. Não é que a pessoa esteja realmente morta, mas pra mim acabou, eu sigo em frente.”

A frase, dita em tom de brincadeira, acabou revelando um traço importante da personalidade de Lopez: a capacidade de encerrar ciclos e se reinventar. A artista, conhecida por sua trajetória intensa e transparente, mostrou que aprendeu a lidar com o amor de forma madura, mesmo após altos e baixos bastante públicos.

Jennifer Lopez já foi casada quatro vezes: com Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony e, mais recentemente, Ben Affleck, com quem vive uma história que parece saída de um roteiro de cinema. O casal, que se separou no início dos anos 2000 e se reencontrou quase duas décadas depois, reacendeu o relacionamento em 2021 e se casou no ano seguinte.

Mesmo assim, J.Lo admitiu que hoje prefere viver o amor de forma mais reservada, longe dos holofotes. “Antes, eu vivia tudo muito alto, muito exposta. Agora quero manter minha vida pessoal de um jeito mais discreto. Aprendi a proteger o que é importante”, disse ela.

Durante a conversa, a cantora também relembrou um relacionamento de juventude seu namorado do ensino médio, com quem ficou por dez anos e que já faleceu. “Ele era uma das pessoas mais adoráveis que já conheci. Um cara do Bronx, trabalhador. Eu o amava, mas queria algo maior, queria conquistar o mundo”, contou emocionada.

A lembrança mostrou um lado mais nostálgico da artista, que, mesmo após décadas de fama, ainda mantém raízes firmes em sua história e origem humilde.

Jennifer Lopez: Foco no presente e maturidade emocional

Hoje, aos 56 anos, Jennifer Lopez está em um momento de plenitude, tanto pessoal quanto profissional. Após o sucesso do álbum This Is Me… Now e do filme que acompanha o projeto, a artista continua provando que sabe se reinventar.

Com uma carreira marcada por conquistas e superações, J.Lo afirma que o segredo para seguir em frente está em não carregar o passado. “É sobre se permitir viver novas fases. Eu aprendi que não dá pra crescer se você não deixa certas coisas irem embora”, afirmou.

Os fãs da artista reagiram à entrevista nas redes sociais com mensagens de apoio e admiração. Muitos destacaram que Lopez é um exemplo de força e autoconhecimento, qualities que sempre inspiraram quem acompanha sua trajetória.

De amores intensos a recomeços inspiradores, Jennifer Lopez continua mostrando que sabe transformar cada fim em um novo começo, e que o amor, acima de tudo, também é sobre saber deixar ir.