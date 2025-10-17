Taylor Swift reacende rumores de rivalidade com Charli XCX

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift, 35, lançou o aguardado álbum “The Life of a Showgirl”, e uma das faixas já domina as redes sociais — “Actually Romantic”, apontada por fãs como uma indireta à cantora britânica Charli XCX, 33.

O lançamento reacendeu antigas especulações de rivalidade entre as duas artistas, que voltaram a ser discutidas após o público identificar semelhanças entre a nova música de Taylor e “Sympathy is a Knife”, faixa presente no álbum “Brat”, de Charli, lançado recentemente.

“Actually Romantic”: uma resposta cifrada?

Em entrevista ao Amazon Music, Taylor descreveu “Actually Romantic” como uma canção sobre “descobrir que alguém manteve uma relação unilateral e antagônica com você, sem que você soubesse”.

Segundo a artista, trata-se de uma reflexão sobre perceber que “a outra pessoa começou a exagerar e a deixar claro que você vivia na cabeça dela sem pagar aluguel”.

Na canção, Swift também explora a ambiguidade entre ressentimento e admiração:

“Isso se apresenta como se ela tivesse um problema com você, mas você aceita aquilo como amor, atenção e carinho”, disse.

Trechos da letra parecem ecoar o suposto embate com Charli XCX, especialmente quando Taylor menciona uma “Barbie entediada” — expressão que fãs interpretaram como uma resposta direta ao apelido “Barbie chata”, usado por Charli em entrevistas passadas.

Além disso, o título “Actually Romantic” soa como uma paródia sutil de “Everything Is Romantic”, uma das canções mais conhecidas da britânica.

Rivalidade com histórico de cumplicidade

Apesar do clima de provocação, nem sempre as duas estrelas estiveram em lados opostos.

Em 2015, Charli XCX chegou a dividir o palco com Taylor Swift durante a “1989 World Tour”, apresentando juntas o hit “Boom Clap”.

Três anos depois, Charli foi uma das atrações de abertura da turnê “Reputation Stadium Tour”, reforçando, à época, uma relação de amizade e admiração mútua.

Mas o tom começou a mudar com o tempo.

Durante o lançamento de “Brat”, fãs de Charli chegaram a vaiar o nome de Taylor em alguns shows, alimentando rumores de desentendimento.

A letra de “Sympathy is a Knife” também foi lida como um recado à americana, com versos que dizem:

“Essa garota mexe com minhas inseguranças / Não sei se é real ou se estou pirando / Uma voz me diz que eles riem.”

Charli XCX quebra o silêncio sobre suposta treta com Taylor Swift

O pop nunca dorme e, aparentemente, nem as tretas. Depois de semanas de especulações fervendo na internet, Charli XCX finalmente se manifestou (ou quase isso) sobre os boatos de que estaria em uma guerra fria com Taylor Swift. O motivo? As letras nada sutis dos álbuns “BRAT”, da britânica, e “The Life of a Showgirl”, da loirinha mais comentada do planeta.

Durante uma entrevista à Vanity Fair, Charli foi questionada pela repórter Anna Peele sobre a suposta desavença com Taylor. O clima ficou tenso. A cantora, que é capa da edição de novembro, não quis confirmar nem negar nada e respondeu de forma misteriosa:

“Você está jogando o jogo do silêncio”, disse Charli, com um sorriso irônico, dando a entender que prefere deixar o mistério no ar.

A declaração foi suficiente para incendiar as redes sociais. Os fãs, claro, não perderam tempo e voltaram a analisar cada verso, cada indireta e cada shade que pode (ou não) estar escondido nas músicas das duas.

Charli XCX: De amigas de turnê a supostas rivais?



A relação entre Charli e Taylor não começou com farpas, pelo contrário. Em 2018, Charli XCX abriu alguns shows da turnê mundial Reputation Stadium Tour, onde chegou a elogiar o poder de Taylor nos palcos. Mas o conto de fadas pop parece ter azedado anos depois, quando Charli se aproximou de Matty Healy, vocalista da banda The 1975 e ex da cantora de “Blank Space”.

Hoje, Charli é casada com George Daniel, baterista da mesma banda. E foi justamente essa conexão que reacendeu os rumores de tensão.

Com o lançamento do álbum The Life of a Showgirl (2025), os fãs de Taylor — os swifties — acreditam que a faixa “Actually Romantic” é uma resposta direta a Charli. O trecho que mais chamou atenção?

“Você me chamou de Barbie chata quando a cocaína te deixou corajosa.”

O verso foi interpretado como uma resposta a Charli, que no disco BRAT (2024) lançou músicas como “Everything is Romantic” e “Sympathy Is a Knife”. Nessa última, ela canta sobre uma mulher que a faz se sentir insegura, e chega a dizer que não quer vê-la no backstage do show do namorado. Coincidência ou indireta certeira? A internet já escolheu o segundo time.

Enquanto Charli finge que não vê o circo pegar fogo, os fandoms seguem em pé de guerra no X (Twitter). De um lado, os angels (fãs da britânica) defendem que Charli apenas faz arte provocante, sem alvos específicos. Do outro, os swifties juram que Taylor está apenas “respondendo com classe”.

Seja como for, Charli parece ter decidido jogar com estilo: silêncio, ironia e muito mistério. Afinal, nada movimenta mais o pop do que uma treta bem produzida, e essas duas sabem disso melhor do que ninguém.

Uma coisa é certa: o palco da música pop virou um verdadeiro tabuleiro de xadrez, e Charli XCX e Taylor Swift estão jogando como rainhas.