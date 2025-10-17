Taylor Swift revela medo de perder inspiração ao viver o amor

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift, de 35 anos, abriu o coração sobre um temor inesperado: o medo de que sua criatividade pudesse desaparecer ao atingir a felicidade plena. A cantora, que recentemente noivou com o jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 35 anos, lançou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, em um momento de realização pessoal, e contou que o novo trabalho surge justamente desse equilíbrio entre amor e autoconhecimento.

Em entrevista ao programa BBC Radio 1 Breakfast With Greg James, Swift explicou que sempre se percebeu como uma “poeta atormentada” e que, por anos, acreditou que sua escrita dependia da dor. “Eu costumava ter um medo sombrio de que, se algum dia fosse realmente feliz e plena, a inspiração simplesmente secasse. Temia que a composição estivesse ligada ao tormento e à minha dor”, disse.

No entanto, a artista garantiu que suas preocupações se dissiparam com o novo álbum. “E acontece que não é nada disso. Conseguimos capturar algo especial neste disco, como um raio engarrafado”, acrescentou, destacando o caráter intimista e reflexivo do trabalho. Diferentemente de trabalhos anteriores, que olhavam para projeções futuras, Swift afirmou que The Life of a Showgirl nasce do presente. “Minha vida estava exatamente no mesmo lugar em que estava quando escrevi o disco”, explicou.

O álbum marca também o retorno da cantora à parceria com os renomados produtores Max Martin e Shellback, com quem não trabalhava há cerca de sete anos. Durante esse intervalo, Swift contou que desenvolveu novas técnicas criativas, incluindo a escrita em personagem, que permite explorar diferentes perspectivas e narrativas dentro de suas canções. “Mesmo sendo sobre minha vida, às vezes faço como um ‘cosplay musical’, interpretando uma canção de amor através da lente de alguém como Elizabeth Taylor. Esse tipo de experimentação é fruto do meu amadurecimento como compositora”, comentou.

Taylor Swift acaba de alcançar um feito histórico na indústria musical: todas as 12 faixas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, ocuparam simultaneamente as 12 primeiras posições do ranking de músicas mais transmitidas nos Estados Unidos em 2025.

A façanha foi registrada na parada Billboard Streaming Songs da semana de 18 de outubro, consolidando a artista como uma das maiores forças do pop global.

O desempenho impressionante de The Life of a Showgirl não apenas garantiu a liderança nas paradas, como também superou todos os recordes anteriores de streaming para músicas lançadas neste ano. Cada faixa do disco teve mais reproduções em uma única semana do que qualquer outra música lançada em 2025 até então.

A música que lidera esse marco é The Fate of Ophelia, que estreou com incríveis 92,5 milhões de streams oficiais nos EUA, tornando-se a maior semana de streaming desde que conteúdos gerados por usuários foram excluídos das métricas da Billboard em 2020. Outras faixas como Opalite (71,3 milhões), Elizabeth Taylor (64,1 milhões) e Father Figure (60,4 milhões) também figuram entre os maiores números da história recente.

Até mesmo a faixa que ocupa a 12ª posição, Honey, acumulou 42,2 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Golden, do artista HUNTR/X, que havia registrado 35,3 milhões em setembro. Com isso, Taylor Swift não apenas dominou o topo da parada, como redefiniu os padrões de sucesso em plataformas digitais.

O álbum The Life of a Showgirl marca mais uma virada na carreira de Taylor Swift, que vem se reinventando a cada lançamento. Com essa conquista, ela se torna a segunda artista a atingir 10 músicas no topo da Billboard Streaming Songs, ficando atrás apenas de Drake, que lidera com 21 faixas. Desde Shake It Off, que estreou em 2014, Swift tem acumulado sucessos e ampliado sua influência no cenário musical.

Além disso, essa é a terceira vez que a cantora ocupa as 12 primeiras posições da parada de streaming, repetindo o feito alcançado com os álbuns Midnights (2022) e The Tortured Poets Department (2024). A consistência desses resultados reforça seu domínio absoluto nas plataformas digitais e sua capacidade de mobilizar milhões de fãs em todo o mundo.

Entre as faixas do novo álbum, The Life of a Showgirl conta com a participação de Sabrina Carpenter, o que gerou ainda mais engajamento entre os fãs das duas artistas. A colaboração foi bem recebida e contribuiu para o sucesso coletivo do projeto, que já é considerado um dos mais impactantes da carreira de Swift.

O álbum também se destaca por sua narrativa conceitual, explorando temas como identidade, fama, vulnerabilidade e empoderamento feminino. Cada faixa apresenta uma estética própria, mas todas se conectam em uma história coesa que reflete a maturidade artística da cantora.