Louis Tomlinson descarta reencontro do One Direction

Louis Tomlinson, ex-integrante do fenômeno pop One Direction, colocou um ponto final nos rumores sobre uma possível reunião da banda. Em entrevista recente à Rolling Stone UK, o cantor britânico afirmou que, após a morte de Liam Payne, qualquer ideia de reencontro se tornou praticamente impossível.

“Antes, eu pensava que um dia faríamos algo, mesmo que fosse apenas um show. Mas agora, com o que aconteceu com o Liam, não consigo imaginar um momento em que eu me sinta confortável para isso”, revelou Louis Tomlinson, destacando o impacto profundo que a perda do amigo teve em sua vida.

Liam Payne faleceu em outubro de 2024, ao cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, em meio a um episódio de consumo excessivo de álcool e drogas. O cantor lembrou que a morte do colega foi um choque devastador. “Foi impossivelmente difícil para mim lidar com a perda dele. Nunca tinha perdido um amigo assim antes”, desabafou.

Além do luto, Louis comentou sobre as críticas que Liam recebeu nas redes sociais pouco antes de falecer. O artista fez questão de defender a memória do amigo: “Ele era muito incompreendido pelo público. Se alguém julgar o caráter dele, na maioria das vezes, verá que Liam só queria ser querido”.

Apesar de considerar a reunião do One Direction improvável, Louis não descarta completamente a possibilidade de celebrar a memória da banda de alguma forma. “Antes do falecimento de Liam, a ideia sempre estava na minha cabeça. Hoje, eu ficaria realmente surpreso se isso acontecesse, mas nunca se sabe”, concluiu.

Louis Tomlinson reflete sobre saída de Zayn Malik da One Direction

Recentemente, o cantor Louis Tomlinson concedeu uma entrevista ao The Diary of a CEO, na qual refletiu sobre sua relação com o ex-integrante da One Direction, Zayn Malik. Durante a conversa, o artista revisitou um dos períodos mais delicados da trajetória do grupo, marcado pela saída repentina de Zayn em 2015. Entre lembranças e emoções, Louis compartilhou um olhar sincero sobre o impacto que aquela decisão teve tanto na banda quanto em sua própria vida pessoal.

Ao relembrar o momento, Louis explicou que sempre acreditou ter com Zayn uma relação próxima o suficiente para conversas francas e difíceis. No entanto, ao perceber que o amigo havia decidido deixar o grupo sem o avisar, ele reconheceu que a situação o pegou de surpresa e revelou o quanto se sentiu abalado com a falta de diálogo entre eles:

“Achei que a gente tinha uma relação em que ele poderia ter tido essa conversa comigo. Pensando bem, acho que, se ele tivesse me contado, eu teria tentado convencê-lo a ficar. E acredito que essa seja uma das razões pelas quais ele não contou, porque sabia que eu sempre fui muito opinativo.”

Louis também contou sobre a última noite que os dois passaram juntos antes da notícia da saída vir a público. Ele recordou o ambiente descontraído, aparentemente comum, que contrastava com o que estava prestes a acontecer. A lembrança carrega um tom agridoce, revelando o quanto a decisão de Zayn foi inesperada para todos:

“Estávamos em um quarto de hotel em algum lugar, não lembro exatamente onde, talvez nem tenhamos saído. Estávamos fumando um baseado, tudo parecia normal, sabe? Acho que ele foi embora por volta das onze da noite. Estava tranquilo, não parecia de mau-humor nem nada. Disse apenas: ‘Boa noite, cara’. Na manhã seguinte, acordei e tínhamos uma sessão de fotos para a Coca-Cola, algum tipo de campanha de patrocínio, e foi então que descobrimos que ele não viria.”

Refletindo sobre o comportamento de Zayn, Louis destacou o quanto o ex-colega sempre demonstrou uma forte convicção em suas decisões. Ele reconheceu que, embora essa postura possa ter sido difícil de lidar no contexto de uma boy band, também era algo admirável, uma demonstração de autenticidade e autoconsciência que ele mesmo diz não ter conseguido alcançar naquele momento:

“Se o Zayn não queria fazer alguma coisa, ele simplesmente não fazia. Não importava o que fosse. Se não parecia certo para ele, não fazia. Acho que foi por isso que deixou a banda, sabe? E é isso que eu admiro nele, porque, se eu estivesse na mesma situação, teria provavelmente colocado uns seis curativos só para segurar as pontas e continuar fingindo que estava tudo bem.”

O cantor também não escondeu o quanto a saída do amigo o afetou emocionalmente. Mais do que uma perda profissional, Louis descreveu a ruptura como o fim de uma amizade intensa, construída ao longo de anos de convivência e experiências compartilhadas nos bastidores da fama:

“Aquilo me destruiu, cara. Me destruiu completamente. Fiquei arrasado, porque parecia tipo: ‘Ah, será que esse é o começo do fim da banda?’. Mas, ao mesmo tempo, ele era meu melhor amigo na banda naquela época. Então, eu perdi um amigo e também um integrante.”