Taylor Swift revela a pedra que inspirou sua nova música

Taylor Swift acaba de revelar mais um detalhe encantador de seu álbum The Life of a Showgirl. A terceira música do disco, intitulada “Opalite”, não é apenas mais uma faixa; é uma verdadeira homenagem a um cristal artificial que reflete luz e significado de maneira única.

A própria cantora descreve a escolha da opalita como algo profundamente metafórico. “É uma opala feita pelo homem, mas é linda, e achei que fazia sentido com a ideia de felicidade que podemos criar”, explicou Swift em entrevista à Capital Official Radio. No refrão da música, ela compara momentos de superação e renovação à opalita, enquanto menciona a pedra escura ônix, reforçando o contraste entre dificuldades e luz:

“Mas minha mãe me disse: ‘Está tudo bem / Você estava dançando através dos raios / Sem dormir na noite de ônix / Mas agora, o céu é opalita.’”

A canção não só celebra a beleza do cristal, mas também traz à tona a ideia de que alegria e realização podem ser cultivadas conscientemente, assim como a opalita é feita à mão. Para Swift, essa escolha é pessoal: a pedra de nascimento de Travis Kelce é uma opala, e a relação simbólica entre a opala artificial e a felicidade foi irresistível para a artista.

O que torna a opalita especial?

Apesar de não existir na natureza, a opalita cativa por seu brilho iridescente, alternando tons de azul, roxo e rosa sob diferentes luzes. Ela é muito procurada para meditação, relaxamento e estímulo à comunicação, sendo associada a transições de vida e ao fortalecimento da autoconfiança.

Ônix: o contraponto protetor

Já o ônix, mencionado na letra, é uma pedra escura que absorve energias negativas e proporciona equilíbrio emocional. Frequentemente usado em meditação ou como amuleto, o ônix oferece proteção e estabilidade, criando um contraste simbólico perfeito com a luminosidade da opalita.

Imparável: Taylor Swift não tem concorrência e conquista os 12 maiores streamings do ano

Taylor Swift acaba de alcançar um feito histórico na indústria musical: todas as 12 faixas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, ocuparam simultaneamente as 12 primeiras posições do ranking de músicas mais transmitidas nos Estados Unidos em 2025.

A façanha foi registrada na parada Billboard Streaming Songs da semana de 18 de outubro, consolidando a artista como uma das maiores forças do pop global.

O desempenho impressionante de The Life of a Showgirl não apenas garantiu a liderança nas paradas, como também superou todos os recordes anteriores de streaming para músicas lançadas neste ano. Cada faixa do disco teve mais reproduções em uma única semana do que qualquer outra música lançada em 2025 até então.

A música que lidera esse marco é The Fate of Ophelia, que estreou com incríveis 92,5 milhões de streams oficiais nos EUA, tornando-se a maior semana de streaming desde que conteúdos gerados por usuários foram excluídos das métricas da Billboard em 2020. Outras faixas como Opalite (71,3 milhões), Elizabeth Taylor (64,1 milhões) e Father Figure (60,4 milhões) também figuram entre os maiores números da história recente.

Até mesmo a faixa que ocupa a 12ª posição, Honey, acumulou 42,2 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Golden, do artista HUNTR/X, que havia registrado 35,3 milhões em setembro. Com isso, Taylor Swift não apenas dominou o topo da parada, como redefiniu os padrões de sucesso em plataformas digitais.

O álbum The Life of a Showgirl marca mais uma virada na carreira de Taylor Swift, que vem se reinventando a cada lançamento. Com essa conquista, ela se torna a segunda artista a atingir 10 músicas no topo da Billboard Streaming Songs, ficando atrás apenas de Drake, que lidera com 21 faixas. Desde Shake It Off, que estreou em 2014, Swift tem acumulado sucessos e ampliado sua influência no cenário musical.

Além disso, essa é a terceira vez que a cantora ocupa as 12 primeiras posições da parada de streaming, repetindo o feito alcançado com os álbuns Midnights (2022) e The Tortured Poets Department (2024). A consistência desses resultados reforça seu domínio absoluto nas plataformas digitais e sua capacidade de mobilizar milhões de fãs em todo o mundo.

Entre as faixas do novo álbum, The Life of a Showgirl conta com a participação de Sabrina Carpenter, o que gerou ainda mais engajamento entre os fãs das duas artistas. A colaboração foi bem recebida e contribuiu para o sucesso coletivo do projeto, que já é considerado um dos mais impactantes da carreira de Swift.

O álbum também se destaca por sua narrativa conceitual, explorando temas como identidade, fama, vulnerabilidade e empoderamento feminino. Cada faixa apresenta uma estética própria, mas todas se conectam em uma história coesa que reflete a maturidade artística da cantora.