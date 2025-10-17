Taylor Swift celebra círculo de amigos fiéis e revela segredos sobre novo álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift, de 35 anos, abriu o coração sobre a importância de manter um círculo de amigos confiáveis enquanto prepara seu mais recente trabalho musical. A cantora, que lançou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, em 3 de outubro, comentou sobre a confiança que deposita em sua rede próxima durante entrevista ao The Scott Mills Breakfast Show da BBC Radio 2, na segunda-feira, 6 de outubro.

Durante a conversa, o apresentador Scott Mills demonstrou surpresa ao saber que Swift havia viajado por toda a Suécia para gravar o álbum e questionou como ela conseguiu manter o projeto em segredo. “Meus amigos não deduram. Eles não deduram”, afirmou a artista, destacando que boa parte das histórias circulando sobre sua vida pessoal são imprecisas justamente porque seus amigos preservam sua privacidade.

Segundo Swift, todos os membros de seu círculo íntimo ouviram as músicas do novo álbum pelo menos um ano antes do lançamento. “Eles sabem da minha vida, sabem o que está acontecendo comigo, mas não me deduram. É fenomenal”, disse, enfatizando que construir esse nível de confiança demanda tempo.

Entre os amigos de longa data que compõem esse círculo estão Abigail Anderson, amiga desde a adolescência, e a cantora Selena Gomez, além de Zoë Kravitz e seu noivo, o jogador Travis Kelce. A própria Swift comentou que se orgulha de suas escolhas, reforçando a importância de manter relações que respeitem a privacidade mútua.

A cantora também revelou que o lançamento de The Life of a Showgirl foi uma surpresa não apenas para os fãs, mas também para sua gravadora. Ela explicou que mantém seu trabalho relativamente reservado até que esteja pronto para que todos possam aproveitar, transformando o lançamento em uma experiência especial.

“Eu realmente quero que minha música seja uma surpresa para meus fãs. Gosto de criar maneiras inteligentes e divertidas de apresentar essas surpresas, como uma camada extra de entretenimento”, comentou. Swift ainda brincou que espalhou “pistas estranhas” e easter eggs musicais pelo álbum, que incluem um detalhe curioso: quando os títulos das músicas são alinhados ao centro, eles reproduzem o formato do palco do The Eras Tour.

Imparável: Taylor Swift não tem concorrência e conquista os 12 maiores streamings do ano

Taylor Swift acaba de alcançar um feito histórico na indústria musical: todas as 12 faixas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, ocuparam simultaneamente as 12 primeiras posições do ranking de músicas mais transmitidas nos Estados Unidos em 2025.

A façanha foi registrada na parada Billboard Streaming Songs da semana de 18 de outubro, consolidando a artista como uma das maiores forças do pop global.

O desempenho impressionante de The Life of a Showgirl não apenas garantiu a liderança nas paradas, como também superou todos os recordes anteriores de streaming para músicas lançadas neste ano. Cada faixa do disco teve mais reproduções em uma única semana do que qualquer outra música lançada em 2025 até então.

A música que lidera esse marco é The Fate of Ophelia, que estreou com incríveis 92,5 milhões de streams oficiais nos EUA, tornando-se a maior semana de streaming desde que conteúdos gerados por usuários foram excluídos das métricas da Billboard em 2020. Outras faixas como Opalite (71,3 milhões), Elizabeth Taylor (64,1 milhões) e Father Figure (60,4 milhões) também figuram entre os maiores números da história recente.

Até mesmo a faixa que ocupa a 12ª posição, Honey, acumulou 42,2 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Golden, do artista HUNTR/X, que havia registrado 35,3 milhões em setembro. Com isso, Taylor Swift não apenas dominou o topo da parada, como redefiniu os padrões de sucesso em plataformas digitais.

O álbum The Life of a Showgirl marca mais uma virada na carreira de Taylor Swift, que vem se reinventando a cada lançamento. Com essa conquista, ela se torna a segunda artista a atingir 10 músicas no topo da Billboard Streaming Songs, ficando atrás apenas de Drake, que lidera com 21 faixas. Desde Shake It Off, que estreou em 2014, Swift tem acumulado sucessos e ampliado sua influência no cenário musical.

Além disso, essa é a terceira vez que a cantora ocupa as 12 primeiras posições da parada de streaming, repetindo o feito alcançado com os álbuns Midnights (2022) e The Tortured Poets Department (2024). A consistência desses resultados reforça seu domínio absoluto nas plataformas digitais e sua capacidade de mobilizar milhões de fãs em todo o mundo.

Entre as faixas do novo álbum, The Life of a Showgirl conta com a participação de Sabrina Carpenter, o que gerou ainda mais engajamento entre os fãs das duas artistas. A colaboração foi bem recebida e contribuiu para o sucesso coletivo do projeto, que já é considerado um dos mais impactantes da carreira de Swift.

O álbum também se destaca por sua narrativa conceitual, explorando temas como identidade, fama, vulnerabilidade e empoderamento feminino. Cada faixa apresenta uma estética própria, mas todas se conectam em uma história coesa que reflete a maturidade artística da cantora.