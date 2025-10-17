Britney Spears ligou para Justin Timberlake na véspera do casamento

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma história que estava guardada há mais de duas décadas voltou a chamar atenção dos fãs de Britney Spears. Em entrevista recente ao Entertainment Tonight, Kevin Federline, ex-marido da cantora, revelou que Britney teria ligado para Justin Timberlake na véspera de seu casamento com ele, em 2004.

A ligação, que se manteve em segredo até hoje, reacende lembranças do conturbado romance entre Britney e Justin, que terminou dois anos antes, em 2002.

Segundo Kevin, o episódio ocorreu no Fairmont Hotel, em Santa Monica, onde o casal estava hospedado para a cerimônia. Ele contou que, ao notar Britney em uma ligação, inicialmente pensou que fosse com a mãe ou outra pessoa próxima. “Eu pensei: ‘O que há de errado?’”, disse ele. Kevin relatou ainda que Britney revelou estar falando com Justin Timberlake, o que o deixou surpreso e desconcertado.

“Ela me disse: ‘Eu só queria ter certeza que tudo está feito e que disse minhas últimas palavras’. Eu pensei: ‘Na véspera do nosso casamento?’. Encarei aquilo como Britney encerrando um capítulo de sua vida”, contou Federline.

Britney Spears e Justin Timberlake foram um dos casais mais icônicos do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Enquanto Britney consolidava sua imagem como a princesa do pop, Justin liderava a boyband *NSYNC, conquistando milhões de fãs. No entanto, o relacionamento terminou de forma conturbada após traições de ambos os lados, gerando polêmica e músicas que se tornaram clássicos do pop.

O episódio da ligação, revelado por Kevin, mostra um lado mais humano da cantora. Apesar do romance com Justin ter sido conturbado, Britney queria encerrar assuntos pendentes antes de um novo começo.

“Eu era jovem e muito apaixonado. Levei a explicação dela como: ‘Ok, talvez ela esteja encerrando um capítulo de sua vida’”, explicou Kevin.

Décadas depois, Britney revelou em seu livro de memórias “A Mulher em Mim” que havia perdoado Justin por traições anteriores, mas também comentou sobre pressões e decisões difíceis vividas na época. Já Justin Timberlake, que não comentou diretamente sobre a ligação, viveu momentos de sucesso solo e crítica pela forma como expôs o relacionamento no clipe de “Cry Me a River”, que se tornou um marco cultural.

Britney: Impacto e repercussão

O relato de Kevin Federline reacende o debate sobre o relacionamento de Britney com Justin, mostrando que, mesmo após anos, memórias e sentimentos ainda geram curiosidade e polêmica. Fãs nas redes sociais reagiram com surpresa e nostalgia, lembrando o casal que marcou uma era da música pop.

Especialistas em cultura pop apontam que histórias como essa ajudam a compreender a complexidade de Britney Spears como pessoa e artista, revelando que, por trás da fama, existem decisões e sentimentos que moldaram sua trajetória.

O episódio da ligação secreta, que passou despercebido por 21 anos, agora ganha destaque e reforça a ideia de que a vida pessoal de celebridades do porte de Britney e Justin sempre será motivo de fascínio, mesmo décadas após os acontecimentos.