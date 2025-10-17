Selena Gomez desabafa sobre casamento e medo irracional com Benny Blanco

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Selena Gomez emocionou o público ao falar abertamente sobre suas dificuldades em aproveitar momentos felizes, mesmo em uma das datas mais importantes de sua vida. Durante a conferência Mulheres Mais Poderosas da Fortune, realizada em Washington D.C., a cantora e atriz de 33 anos admitiu que chorou após se casar com o produtor musical Benny Blanco, em 27 de setembro, na Califórnia.

A revelação chamou atenção pelo caráter sincero e humano da artista, que compartilhou a experiência de ansiedade e medo irracional de que algo ruim pudesse acontecer logo após eventos positivos. “É assim que eu trabalho pessoalmente. Quando algo de bom acontece na minha vida, eu espero que algo de ruim aconteça”, explicou. “Em vez de estar presente e pensar: ‘Ok, uau, fizemos algo incrível’, eu fico imaginando: ‘Mas tudo isso pode acabar amanhã. Como posso garantir que isso não aconteça?’”

Selena destacou que esse comportamento se manifestou de forma intensa no dia do casamento com Benny Blanco. “Eu comecei a chorar porque pensei: ‘Vou morrer no dia seguinte’. Acho que é só uma coisinha da vida”, confessou. Apesar das lágrimas, a cantora ressaltou que isso não diminui a alegria do momento, mas demonstra como a ansiedade pode interferir até nos eventos mais felizes.

Selena Gomez: Um casamento cercado de estrelas

O casamento, que celebra dois anos de namoro, reuniu amigos e celebridades próximas ao casal, incluindo Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Cara Delevingne e SZA. Selena ficou noiva de Benny em dezembro de 2024, e a cerimônia foi marcada por simplicidade e intimidade, refletindo o estilo pessoal da artista, que sempre prezou pela privacidade em momentos importantes da vida.

A cantora também aproveitou a oportunidade para falar sobre sua trajetória com a saúde mental. Ela já foi aberta sobre o transtorno bipolar, ansiedade e depressão, temas que abordou de forma detalhada em seu documentário de 2022, Selena Gomez: My Mind & Me.

Ao compartilhar suas experiências em um evento de grande porte, Gomez reforça a importância de quebrar o estigma sobre a saúde mental e mostrar que sentimentos de medo ou insegurança podem atingir qualquer pessoa, mesmo aquelas que vivem sob os holofotes.

Os fãs reagiram com carinho e admiração nas redes sociais, destacando a coragem da cantora em dividir um momento tão íntimo com o público. A transparência de Selena inspira pessoas que também enfrentam ansiedade ou dificuldades em aproveitar suas próprias conquistas e momentos especiais.

Em meio a uma carreira consolidada na música, no cinema e na moda, Selena Gomez demonstra que, independentemente do sucesso, os desafios internos continuam presentes. A artista reforça que aceitar emoções complexas faz parte do crescimento e da maturidade, ensinando aos fãs que é possível celebrar a vida mesmo com suas imperfeições.

O casamento com Benny Blanco simboliza, portanto, não apenas uma nova etapa na vida pessoal de Selena, mas também um capítulo de aceitação e coragem diante da vulnerabilidade, mostrando que mesmo estrelas globais enfrentam batalhas silenciosas, mas podem encontrar momentos de felicidade genuína.