Nicki Minaj culpa Jay-Z por álbum cancelado: entenda a polêmica

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nicki Minaj chocou fãs e a indústria musical ao anunciar o cancelamento de seu próximo álbum, que estava previsto para março de 2026. A rapper de 42 anos revelou em suas redes sociais que a decisão foi motivada por pressões externas, mencionando especificamente o empresário e rapper Jay-Z em diversos posts.

A notícia gerou repercussão imediata entre fãs, conhecidos como “Barbz”, que aguardavam ansiosamente o sexto LP da artista. Nicki explicou que a mudança repentina em seus planos surgiu porque “partidos não específicos” tentaram interferir no lançamento, tentando controlar a música, turnês e os rendimentos da rapper. “Quando eu ganho, eles se sentem como se tivessem perdido. Tentaram contratar Lil Wayne e Drake. Mas não precisava ser assim”, afirmou em uma postagem.

Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no X, Nicki reforçou que ela é a condutora de sua própria carreira, capaz de determinar seu ritmo e suas decisões sem precisar se explicar para ninguém. “Eu aperto o break. Por quê? Bem, eu não me explico para *****. Mas vou me explicar para você. O motivo é porque eu posso”, declarou. Para os fãs, a mensagem reforça a imagem de Nicki como uma artista que mantém controle absoluto sobre sua carreira e que não se submete a interesses externos.

Nicki: Repercussão e reação dos fãs

O cancelamento do álbum gerou debates acalorados nas redes sociais. Muitos fãs expressaram apoio à rapper, destacando que Nicki tem total direito de decidir sobre sua arte. A cantora também aproveitou para tranquilizar seu público: “O que eu quero que você faça é estar sempre preparado, ser feliz e aproveitar a vida. Você é muito abençoada”, disse, em referência direta às Barbz.

Além da questão do controle sobre a carreira, Nicki mencionou Jay-Z e projetos de interesse dele, como o lançamento de um cassino na Times Square, sugerindo que algumas decisões comerciais poderiam ter interferido no cronograma de lançamento do álbum. A rapper, conhecida por seu estilo direto e sem filtros, reforçou que o cancelamento não foi fruto de falta de vontade de produzir música, mas sim de manter a autonomia sobre seu trabalho e sua energia criativa.

Ao longo de suas declarações, Nicki criticou a cultura de suborno e manipulação dentro da indústria musical, afirmando que “nenhuma turnê de sucesso, apenas vibes e suborno” motivou sua decisão. Esse desabafo evidencia a tensão que muitas artistas enfrentam ao equilibrar liberdade criativa com pressões externas de executivos e parceiros comerciais.

O episódio mostra que, mesmo no auge de sua carreira, Nicki Minaj segue firme em defender sua arte e seus direitos, lembrando aos fãs que cada decisão tomada é resultado de planejamento estratégico e desejo de manter autenticidade. Enquanto isso, os fãs seguem na expectativa de futuras músicas e lançamentos, confiantes de que a rapper retornará quando sentir que o momento é certo.