Dua Lipa surpreende fãs com covers em português e espanhol na turnê

Dua Lipa confirmou que trará uma novidade especial para a etapa latino-americana de sua “Radical Optimism Tour”: a cantora fará covers em português e espanhol durante os shows. A revelação foi feita em entrevista à revista Variety, na última quinta-feira (16), e deixou fãs brasileiros e latino-americanos ainda mais animados para os dois shows já confirmados no Brasil, em São Paulo (15 de novembro) e no Rio de Janeiro (22 de novembro).

Segundo a artista, essa adaptação não será apenas um detalhe pontual do espetáculo, mas um verdadeiro desafio: “Este será outro desafio: tudo em espanhol e português. Então, fiquem de olho”, comentou. A cantora explicou que cada país visitado recebe uma atenção especial, com a escolha de músicas que homenageiam a cultura local, tornando a experiência ainda mais única para o público.

Dua Lipa: Preparação intensa para surpreender os fãs

Dua Lipa revelou que o processo de preparação é intenso e exige dedicação diária. Ela descreveu o trabalho como uma mistura de estudo, prática e observação: “Fico praticando o dia todo, repetindo várias e várias vezes. Passo muito tempo lendo as letras enquanto ouço, tentando fixar tudo na minha cabeça.” A artista também destacou que a escolha das faixas é feita em equipe, mas que ela mantém um papel ativo na curadoria, criando pequenas playlists antes de cada etapa da turnê para garantir que cada show seja memorável.

Apesar do esforço, Dua Lipa mantém o entusiasmo e vê essa fase da turnê como uma oportunidade de conexão mais profunda com os fãs latino-americanos. “É definitivamente um trabalho em equipe, mas também é pessoal para mim. Quero que as pessoas sintam que estou respeitando e celebrando suas culturas”, acrescentou.

Além da experiência ao vivo, a cantora levantou especulações sobre possíveis lançamentos futuros. Questionada sobre a possibilidade de gravar um álbum com todos os covers da tour, Dua manteve o suspense: “Não posso revelar a resposta!” A declaração gerou entusiasmo nas redes sociais, com fãs especulando sobre a chance de um registro oficial dessas performances especiais.

A turnê “Radical Optimism” tem se destacado mundialmente pela produção impecável, repertório diversificado e interações criativas com o público. Com a inclusão de músicas em idiomas locais, Dua Lipa reforça a promessa de proporcionar experiências únicas em cada cidade visitada, algo que promete fortalecer ainda mais sua conexão com os fãs na América Latina.

Os fãs brasileiros já contam os dias para os shows no MoruMbis, em São Paulo, e na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, onde poderão conferir essas versões inéditas de clássicos internacionais e surpresas adaptadas especialmente para o público local. A expectativa é alta, e o mistério em torno do álbum de covers apenas aumenta a ansiedade e o engajamento dos seguidores da artista.