Taylor Swift bate recorde com 4 milhões de cópias de “Showgirl”

Taylor Swift atingiu mais um marco histórico na indústria musical com o lançamento de seu álbum “The Life of a Showgirl”.

Apenas uma semana após chegar às lojas, a superestrela pop vendeu impressionantes 4.002.000 cópias nos Estados Unidos, superando o recorde estabelecido por Adele em 2015 com o álbum “25”, que estreou com 3.482.000 unidades vendidas. O feito consolida Swift como uma das artistas mais dominantes da música contemporânea, mostrando força tanto no streaming quanto nas vendas físicas.

O sucesso de “Showgirl” não se limita apenas às plataformas digitais. A performance do álbum em formatos tradicionais é histórica: 3.479.500 cópias foram vendidas em CDs, vinil, downloads e até fitas cassetes. Entre esses números, o destaque fica para o vinil, com 1.334.000 unidades vendidas, estabelecendo um novo recorde da era moderna e superando a própria marca anterior de Swift, que havia vendido 859.000 cópias de “The Tortured Poets Department” em vinil no ano passado. Essa performance evidencia a capacidade única da cantora de engajar fãs em todos os formatos disponíveis.

Taylor: Eras Tour e novos projetos impulsionam sucesso

O fenômeno de vendas de “Showgirl” está diretamente ligado à popularidade da Eras Tour, que se tornou a turnê de maior arrecadação da história ao longo de 2024. O sucesso da tour criou uma base sólida de fãs ansiosos por novos lançamentos, o que impulsionou o desempenho do álbum nas primeiras semanas. Além disso, Taylor anunciou recentemente dois projetos relacionados à turnê que estrearão no Disney+: a docussérie “The End of an Era”, composta por seis episódios detalhando os bastidores da turnê, e o filme “The Final Show”, gravado no último espetáculo em Vancouver, ambos com estreia marcada para 12 de dezembro.

O impacto de “Showgirl” é ainda mais significativo se considerado o cenário atual do mercado musical, dominado pelo streaming. Ultrapassar 1 milhão de vendas físicas em uma semana tornou-se um feito raro nos últimos anos, alcançado apenas por artistas como Adele e Lady Gaga. O desempenho de Taylor demonstra sua habilidade singular de unir consumo digital e físico, consolidando sua relevância em todas as frentes.

Além de recordes de vendas, o álbum marcou o 15º número 1 de Taylor Swift na Billboard 200, aproximando-a dos Beatles, que possuem 19 títulos. Esse feito confirma não apenas a popularidade da artista, mas também sua consistência e influência cultural, mantendo-se relevante em diferentes gerações de fãs e plataformas de música.

Com números históricos, engajamento dos fãs e uma sequência de lançamentos estratégicos, Taylor Swift se consolida como uma das maiores artistas da história da música pop, redefinindo padrões de sucesso e estabelecendo novas referências para vendas de álbuns na era moderna.