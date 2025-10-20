Taylor Swift diz que escreveu "The Tortured Poets Department" cercada por más vibrações

Durante uma entrevista à BBC Radio 2, Taylor Swift revelou que o processo criativo de The Tortured Poets Department nasceu em meio a um dos períodos mais intensos — e sombrios — de sua vida pessoal e artística.

Em conversa com Scott Mills, exibida em 6 de outubro, a cantora refletiu sobre o contraste entre o momento em que compôs o álbum, lançado em abril de 2024, e o atual.

“O legal desse disco é que estou em um momento muito parecido entre quando o escrevi e agora que o estou lançando”, disse a artista de 35 anos.

“É bom quando as coisas não são incongruentes… Diferente do meu álbum anterior, eu estava em um lugar completamente distinto na vida quando o escrevi.”

A declaração foi feita enquanto Swift promovia The Life of a Showgirl, seu 12º disco de estúdio, lançado em 3 de outubro e descrito por ela como uma guinada otimista após o clima melancólico de TTPD.

O que Taylor Swift quis dizer sobre as “vibrações ruins” de The Tortured Poets Department?

Ao ser questionada sobre a diferença emocional entre os dois projetos, Taylor admitiu que The Tortured Poets Department nasceu de um período “miserável”.

“Simplesmente miserável. E, quando lancei, fiquei tão feliz”, confessou, entre risos.

“Eu amo essa arte. Amo essa bela arte sobre a miséria. Mas não estou mais miserável — então é estranho falar sobre o disco, porque você pode se orgulhar do trabalho, mas não necessariamente se identificar mais com a pessoa que você era.”

O álbum, anunciado por surpresa durante o Grammy de 2024, foi descrito pela cantora como “uma antologia de novos trabalhos que refletem eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista no tempo”.

Após o lançamento, Taylor publicou um texto nas redes sociais explicando o significado por trás das canções:

“Depois de contarmos nossa história mais triste, podemos nos livrar dela. E então tudo o que resta é a poesia torturada.”

Duas horas após o lançamento oficial, a cantora ainda presenteou os fãs com The Anthology, uma versão expandida com 15 faixas extras.

Uma nova fase com The Life of a Showgirl

Com o fim do ciclo de The Tortured Poets Department, Swift afirma que entrou em uma etapa mais leve e confiante — o que se reflete no novo projeto.

“Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa de compartilhar isso com vocês. É um álbum que parece tão perfeito”, escreveu ao anunciar The Life of a Showgirl no Instagram.

A artista também agradeceu aos produtores Max Martin e Shellback, que a ajudaram a construir o som mais luminoso e teatral da nova era.

“Se você achou que o grande show era uma loucura, talvez devesse dar uma olhada nos bastidores…”, brincou.

Enquanto TTPD explorava o fim de um ciclo emocional — e foi amplamente interpretado como um retrato da relação com Matty Healy —, The Life of a Showgirl chega como uma celebração da superação.

Imparável: Taylor Swift não tem concorrência e conquista os 12 maiores streamings do ano

Taylor Swift acaba de alcançar um feito histórico na indústria musical: todas as 12 faixas de seu novo álbum, The Life of a Showgirl, ocuparam simultaneamente as 12 primeiras posições do ranking de músicas mais transmitidas nos Estados Unidos em 2025.

A façanha foi registrada na parada Billboard Streaming Songs da semana de 18 de outubro, consolidando a artista como uma das maiores forças do pop global.

O desempenho impressionante de The Life of a Showgirl não apenas garantiu a liderança nas paradas, como também superou todos os recordes anteriores de streaming para músicas lançadas neste ano. Cada faixa do disco teve mais reproduções em uma única semana do que qualquer outra música lançada em 2025 até então.

A música que lidera esse marco é The Fate of Ophelia, que estreou com incríveis 92,5 milhões de streams oficiais nos EUA, tornando-se a maior semana de streaming desde que conteúdos gerados por usuários foram excluídos das métricas da Billboard em 2020. Outras faixas como Opalite (71,3 milhões), Elizabeth Taylor (64,1 milhões) e Father Figure (60,4 milhões) também figuram entre os maiores números da história recente.

Até mesmo a faixa que ocupa a 12ª posição, Honey, acumulou 42,2 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Golden, do artista HUNTR/X, que havia registrado 35,3 milhões em setembro. Com isso, Taylor Swift não apenas dominou o topo da parada, como redefiniu os padrões de sucesso em plataformas digitais.

O álbum The Life of a Showgirl marca mais uma virada na carreira de Taylor Swift, que vem se reinventando a cada lançamento. Com essa conquista, ela se torna a segunda artista a atingir 10 músicas no topo da Billboard Streaming Songs, ficando atrás apenas de Drake, que lidera com 21 faixas. Desde Shake It Off, que estreou em 2014, Swift tem acumulado sucessos e ampliado sua influência no cenário musical.

Além disso, essa é a terceira vez que a cantora ocupa as 12 primeiras posições da parada de streaming, repetindo o feito alcançado com os álbuns Midnights (2022) e The Tortured Poets Department (2024). A consistência desses resultados reforça seu domínio absoluto nas plataformas digitais e sua capacidade de mobilizar milhões de fãs em todo o mundo.

Entre as faixas do novo álbum, The Life of a Showgirl conta com a participação de Sabrina Carpenter, o que gerou ainda mais engajamento entre os fãs das duas artistas. A colaboração foi bem recebida e contribuiu para o sucesso coletivo do projeto, que já é considerado um dos mais impactantes da carreira de Swift.

O álbum também se destaca por sua narrativa conceitual, explorando temas como identidade, fama, vulnerabilidade e empoderamento feminino. Cada faixa apresenta uma estética própria, mas todas se conectam em uma história coesa que reflete a maturidade artística da cantora.