Louis Tomlinson relembra Liam Payne um ano após tragédia

Um ano depois da morte de Liam Payne, Louis Tomlinson quebrou o silêncio sobre a perda do amigo e ex-companheiro de One Direction. O cantor, de 33 anos, falou abertamente sobre o luto e sobre a forma como enxergava o colega em vida, em entrevista publicada nesta segunda-feira (6) pela Rolling Stone UK.

“Ele era alguém que só queria ser amado”, disse Louis, ao se referir a Liam como uma pessoa “profundamente incompreendida”. O artista lamentou que o público muitas vezes tenha feito julgamentos precipitados sobre o ex-integrante da boyband britânica.

“Acredito que nove em cada dez vezes, quando as pessoas tentavam entender o comportamento dele, a resposta era simples: ele só queria ser aceito”, refletiu.

A morte de Liam, em outubro de 2024, após cair da sacada de um hotel na Argentina, marcou profundamente os ex-integrantes do grupo e seus fãs. “Foi extremamente difícil para mim enfrentar a perda do Liam. Eu nunca tinha perdido um amigo antes”, desabafou Louis, visivelmente emocionado.

Louis descarta reunião da banda após a morte de Liam

O cantor também falou sobre as chances de uma reunião do One Direction, algo que os fãs esperavam há anos. Segundo ele, a tragédia mudou completamente essa perspectiva.

“Antes do falecimento de Liam, eu sempre tinha aquela ideia no fundo da mente — de que um dia faríamos algo juntos, nem que fosse um show único. Mas agora, sinceramente, eu ficaria surpreso se isso acontecesse”, afirmou.

Em novembro do ano passado, quatro dos cinco ex-integrantes se reuniram em uma cerimônia íntima para o funeral de Liam, marcando um reencontro que, embora doloroso, simbolizou a forte ligação entre eles.

Criada em 2010 no programa The X Factor, a One Direction se tornou um dos maiores fenômenos pop da década, com hits que marcaram uma geração. A banda entrou em hiato em 2016, e cada membro seguiu em carreira solo — incluindo Harry Styles, que deixou o grupo antes mesmo da pausa oficial.

Mesmo após a perda, Louis reconhece que o legado da banda permanece vivo nos fãs e na história da música pop, mas admite que não se sente pronto para revisitar aquele capítulo.

“A ideia de uma reunião é muito romantizada. Quando você olha para a realidade, percebe que as coisas mudaram de um jeito que não tem como voltar atrás. Depois do Liam, tudo ficou diferente”, concluiu.

Louis Tomlinson reflete sobre saída de Zayn Malik da One Direction

Recentemente, o cantor Louis Tomlinson concedeu uma entrevista ao The Diary of a CEO, na qual refletiu sobre sua relação com o ex-integrante da One Direction, Zayn Malik. Durante a conversa, o artista revisitou um dos períodos mais delicados da trajetória do grupo, marcado pela saída repentina de Zayn em 2015. Entre lembranças e emoções, Louis compartilhou um olhar sincero sobre o impacto que aquela decisão teve tanto na banda quanto em sua própria vida pessoal.

Ao relembrar o momento, Louis Tomlinson explicou que sempre acreditou ter com Zayn uma relação próxima o suficiente para conversas francas e difíceis. No entanto, ao perceber que o amigo havia decidido deixar o grupo sem o avisar, ele reconheceu que a situação o pegou de surpresa e revelou o quanto se sentiu abalado com a falta de diálogo entre eles:

“Achei que a gente tinha uma relação em que ele poderia ter tido essa conversa comigo. Pensando bem, acho que, se ele tivesse me contado, eu teria tentado convencê-lo a ficar. E acredito que essa seja uma das razões pelas quais ele não contou, porque sabia que eu sempre fui muito opinativo.”

Louis também contou sobre a última noite que os dois passaram juntos antes da notícia da saída vir a público. Ele recordou o ambiente descontraído, aparentemente comum, que contrastava com o que estava prestes a acontecer. A lembrança carrega um tom agridoce, revelando o quanto a decisão de Zayn foi inesperada para todos:

“Estávamos em um quarto de hotel em algum lugar, não lembro exatamente onde, talvez nem tenhamos saído. Estávamos fumando um baseado, tudo parecia normal, sabe? Acho que ele foi embora por volta das onze da noite. Estava tranquilo, não parecia de mau-humor nem nada. Disse apenas: ‘Boa noite, cara’. Na manhã seguinte, acordei e tínhamos uma sessão de fotos para a Coca-Cola, algum tipo de campanha de patrocínio, e foi então que descobrimos que ele não viria.”

Refletindo sobre o comportamento de Zayn, Louis Tomlinson destacou o quanto o ex-colega sempre demonstrou uma forte convicção em suas decisões. Ele reconheceu que, embora essa postura possa ter sido difícil de lidar no contexto de uma boy band, também era algo admirável, uma demonstração de autenticidade e autoconsciência que ele mesmo diz não ter conseguido alcançar naquele momento:

“Se o Zayn não queria fazer alguma coisa, ele simplesmente não fazia. Não importava o que fosse. Se não parecia certo para ele, não fazia. Acho que foi por isso que deixou a banda, sabe? E é isso que eu admiro nele, porque, se eu estivesse na mesma situação, teria provavelmente colocado uns seis curativos só para segurar as pontas e continuar fingindo que estava tudo bem.”

O cantor também não escondeu o quanto a saída do amigo o afetou emocionalmente. Mais do que uma perda profissional, Louis descreveu a ruptura como o fim de uma amizade intensa, construída ao longo de anos de convivência e experiências compartilhadas nos bastidores da fama:

“Aquilo me destruiu, cara. Me destruiu completamente. Fiquei arrasado, porque parecia tipo: ‘Ah, será que esse é o começo do fim da banda?’. Mas, ao mesmo tempo, ele era meu melhor amigo na banda naquela época. Então, eu perdi um amigo e também um integrante.”