Demi Lovato revela tracklist do álbum “It’s Not That Deep” e promete nova era pop

Demi Lovato está pronta para uma nova fase, e, desta vez, quer que o público dance junto. A cantora revelou a tracklist completa de seu próximo álbum, “It’s Not That Deep”, que será lançado no dia 24 de outubro. O projeto marca oficialmente o retorno de Demi ao pop vibrante e dançante, depois de uma breve passagem pelo rock em seus dois trabalhos anteriores, “HOLY FVCK” (2022) e “REVAMPED” (2023).

Com 11 faixas inéditas e nenhuma colaboração, o disco traz uma proposta mais pessoal e direta, concentrada apenas na voz e na autenticidade da artista. Entre as canções já conhecidas estão os singles “Fast”, “Here All Night” e “Kiss”, que já deram um gostinho do som leve, moderno e cheio de sintetizadores que domina essa nova era.

Um retorno à essência e à pista de dança

“It’s Not That Deep” é o resultado da parceria de Demi com o produtor Zhone, conhecido por seus trabalhos com Kylie Minogue, Kesha e Alok. Juntos, eles criaram um álbum que mescla pop nostálgico dos anos 2000 com uma pegada eletrônica atual, o que já levou muitos fãs a compararem o projeto com o recente sucesso “Brat”, de Charli XCX.

A tracklist conta com títulos que prometem explorar temas de autoconfiança, amor próprio e libertação emocional — elementos que sempre estiveram presentes na discografia da cantora. As faixas são:

“Fast” “Here All Night” “Frequency” “Let You Go” “Sorry To Myself” “Little Bit” “Say It” “In My Head” “Kiss” “Before I Knew You” “Ghost”

Durante uma entrevista ao podcast “Chicks in the Office”, Demi explicou que a decisão de voltar ao pop foi natural. “Como uma artista que está há tanto tempo nesse ramo, você se pergunta: ‘o que realmente funciona pra mim?’. E percebi que o rock não era o meu caminho — e tudo bem. Foi um projeto de paixão, mas agora estou voltando para o que amo fazer de verdade”, contou.

Demi Lovato: Foco em diversão, e menos drama

A nova fase de Demi também reflete seu atual estado de espírito: leve, madura e confiante. Segundo a cantora, o nome “It’s Not That Deep” traduz exatamente essa energia — um lembrete para não levar a vida (nem o amor) tão a sério.

Em sua recente performance no projeto “Live From Roku City”, Demi apresentou o single “Here All Night” e surpreendeu o público com um cover de “I Wanna Dance With Somebody”, clássico de Whitney Houston. A apresentação foi elogiada por fãs e críticos, que destacaram a força vocal e o carisma da artista no palco.

Com um álbum cheio de faixas para dançar, cantar e se libertar, Demi Lovato promete entregar um dos lançamentos pop mais aguardados do ano — e mostrar que, às vezes, a melhor resposta está na leveza.