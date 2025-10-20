Selena Gomez quebra o silêncio sobre Hailey Bieber e causa polêmica

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O universo pop voltou a ferver neste fim de semana. Selena Gomez e Hailey Bieber voltaram aos assuntos mais comentados das redes sociais após a cantora de “Love On” publicar e apagar logo em seguida, um story defendendo a esposa de Justin Bieber. O que parecia uma tentativa de apaziguar os boatos acabou sendo interpretado por muitos como uma nova indireta disfarçada.

No post, Selena escreveu:

“Só deixem a garota em paz. Ela pode falar o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar.”

A publicação durou poucos minutos no ar, mas foi o suficiente para viralizar. Internautas rapidamente dividiram opiniões: enquanto alguns elogiaram a atitude madura da cantora, outros apontaram um tom de ironia, especialmente na frase sobre “relevância”. Pouco tempo depois, Selena postou uma nova foto em um camarim, revelando que estava gravando um novo videoclipe, o que muitos interpretaram como uma estratégia de autopromoção no meio da polêmica.

A rivalidade entre Selena Gomez e Hailey Bieber se tornou um dos assuntos mais acompanhados da cultura pop na última década. Tudo começou em 2015, quando Justin Bieber terminou seu relacionamento com Selena e, pouco tempo depois, engatou um romance com Hailey. Em 2018, o casal oficializou o casamento, apenas quatro meses após o fim definitivo do relacionamento entre Justin e Selena — o que reacendeu teorias e alimentou os fãs do antigo casal “Jelena”.

Desde então, Hailey tem sido alvo constante de ataques virtuais de fãs que acreditam que ela teria sido o pivô da separação. Em várias entrevistas, a modelo negou ter se envolvido com Justin enquanto ele ainda estava com Selena. “Não é da minha pessoa mexer com o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso”, afirmou em um podcast no ano passado.

Apesar das especulações, Selena já havia saído em defesa de Hailey anteriormente. Em 2023, a cantora revelou que foi procurada pela modelo, que pedia ajuda para conter o ódio online. “Hailey Bieber me procurou e disse que estava recebendo ameaças de morte. Isso não é o que eu represento. Ninguém merece esse tipo de coisa. Sempre defendi a gentileza”, declarou Selena na época.

Selena Gomez: Fãs divididos e mistério no ar

Agora, com a nova postagem, os fãs tentam decifrar se a mensagem de Selena foi realmente um pedido de paz ou um recado cifrado. Enquanto alguns defendem que a artista apenas quis encerrar de vez os rumores, outros acreditam que ela usou a polêmica como forma de chamar atenção para o lançamento de seu próximo projeto musical.

Independentemente das interpretações, uma coisa é certa: Selena Gomez continua sendo uma das figuras mais influentes da cultura pop, e qualquer palavra sua é capaz de movimentar as redes — especialmente quando envolve o nome “Bieber”.