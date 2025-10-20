Taylor Swift revela clipe cheio de segredos para “The Fate of Ophelia”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift não deixou pedra sobre pedra: o aguardado clipe de “The Fate of Ophelia”, música que atualmente lidera as paradas mundiais, estreou no domingo (5) e já se tornou um verdadeiro mapa do tesouro para os fãs. Com cada detalhe cuidadosamente planejado, o vídeo está repleto de referências pessoais, artísticas e até culturais, fazendo com que os “Swifties” mais atentos tenham horas de conteúdo para analisar.

Nos primeiros segundos, a cantora surpreende ao mostrar uma foto inédita ao lado dos produtores Max Martin e Shellback, escondida discretamente atrás de um lustre. Logo em seguida, um quadro exibe a palavra “Wood”, título de uma das faixas do novo álbum, inspirada no relacionamento de Taylor com o jogador Travis Kelce.

A artista também presta homenagem à história da arte: ela recria a pintura “Ophelia”, do artista alemão Friedrich Heyser, enquanto outros detalhes trazem referências afetivas, como a estátua de sua gatinha Meredith e a menção à cadelinha Kitty Finlay, da mãe da cantora.

Não faltam ainda pistas sobre seu relacionamento com Kelce: uma foto do jogador aparece no espelho do camarim, capturando um famoso momento em que ele respondeu à brincadeira “beijar, casar ou matar”. A cultura pop e a literatura também marcam presença: Taylor se joga no mar, numa alusão à morte de Ofélia em “Hamlet”, de Shakespeare.

Outras referências inteligentes aparecem em frases espalhadas pelo clipe, como “Sequins are forever”, ligada à faixa “The Life of a Showgirl”, e até uma menção velada a Charli XCX na cena do corredor com um chihuahua dentro de uma bolsa, lembrando a letra de “Actually Romantic”. Há ainda uma crítica sutil à NFL: Taylor recebe uma bola de futebol americano, mas a devolve, lembrando que recusou o show de intervalo do Super Bowl.

O vídeo também brinca com símbolos de sucesso, incluindo um Oscar deixado ao lado de uma banheira, inspirado na música “Wi$h List”, e termina de forma icônica com Taylor na mesma pose da capa de “The Life of a Showgirl”.

Taylor Swift faz doação para criança que luta contra câncer

Na última sexta-feira (17), Taylor Swift fez uma doação aos pais de Lilah de 2 anos, que foi diagnosticada com câncer em estágio 4 após sofrer uma convulsão.

Segundo a People, a mãe de Lilah, Katelynn Smoot, compartilha a história da filha nas redes sociais há meses, e a família da menina vem arrecadando fundos para o tratamento dela via GoFundMe desde março.

De acordo com a publicação, Taylor Swift entrou em cena na semana passada, quando Katelynn compartilhou um vídeo em sua conta do TikTok, mostrando como sua filha de 2 anos chamou a cantora de “Life of a Showgirl” de “amiga” enquanto assistia a um vídeo dela em seu iPad.

“A culpa pode ser minha”, brincou Katelynn na legenda do vídeo de 8 de outubro, que também mostrava cenas dela enquanto participava da turnê The Eras.

“O nome de Lilah seria originalmente Willow“, continuou a mãe orgulhosa, referindo-se à faixa homônima de Taylor Swift, de 2020. “Estávamos decididos por esse nome durante toda a minha gravidez, mas acabamos escolhendo Lilah.”

“Ouvi Taylor durante toda a minha gravidez e depois dei à luz uma mini Swiftie. Lilah ama a música de Taylor e, durante o tratamento contra o câncer, sempre encontrou alegria nela”, continuou Katelynn. “Espero que Lilah supere esse diagnóstico e possa um dia ir a um show da Taylor Swift pessoalmente. Sei que ela adoraria.”

De acordo com a página do GoFundMe, o tipo de câncer cerebral de Lilah é extremamente raro e agressivo, com apenas 58 casos conhecidos documentados nos EUA em 2024.

Embora a menina já tenha tido um tumor removido do cérebro e se recuperado bem da cirurgia, o tratamento de Lilah ainda inclui três meses de quimioterapia, três meses de tratamento com células-tronco e um pouco de radiação, o que exigirá que ela fique internada por quatro semanas seguidas e viaje por várias horas até um hospital infantil, informou o veículo.

Segundo a revista, a artista fez uma doação de US$ 100.000 no GoFundMe.

“Enviando o maior abraço para minha amiga, Lilah!“, ela escreveu abaixo da doação. “Com amor, Taylor.”