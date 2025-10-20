Nick Jonas prepara retorno solo inspirado em nova fase criativa

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nick Jonas está prestes a viver uma nova fase em sua carreira. Depois de três anos desde o lançamento de Spaceman (2021), o cantor e compositor norte-americano retomou sua jornada solo e, segundo fontes próximas, o retorno promete ser o mais autêntico e emocional de sua trajetória.

O integrante dos Jonas Brothers teria se inspirado durante a turnê comemorativa dos 20 anos da banda, Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour, que vem lotando arenas ao redor do mundo desde agosto. A energia dos fãs e o reencontro com o palco reacenderam em Nick o desejo de explorar novamente sua própria identidade musical, fora do trio formado com os irmãos Kevin e Joe.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o artista de 33 anos vem aproveitando as pausas entre os shows para mergulhar em sessões de estúdio. Fontes próximas afirmam que tanto Nick quanto sua gravadora estão otimistas com o novo material e já trabalham com a possibilidade de lançamento para o próximo ano.

“Nick se reencontrou como artista solo. A turnê trouxe de volta a confiança e o prazer de criar sem limites. Ele está gravando faixas novas e o projeto tem uma direção artística bem definida”, revelou uma fonte à publicação.

Embora os detalhes do álbum ainda estejam em sigilo, pessoas próximas ao cantor garantem que o projeto refletirá uma fase mais madura, introspectiva e pessoal. Nick, conhecido por hits como Jealous e Close, estaria explorando novas sonoridades e letras mais honestas, inspiradas em sua rotina como marido e pai.

Priyanka Chopra, sua esposa e parceira de longa data, também está profundamente envolvida no processo. O cantor já revelou em entrevistas anteriores que ela é sempre a primeira pessoa a ouvir suas novas composições.

“A opinião da Priyanka é essencial. Mostro tudo pra ela antes de qualquer pessoa. Temos um diálogo muito aberto e honesto. Se algo não soa 100%, nós falamos, com amor e respeito”, disse o músico à GQ Hype.

Nick Jonas: Expectativa entre os fãs

Nas redes sociais, fãs já especulam sobre o estilo do novo disco, alguns acreditam que o som deve seguir uma linha mais pop alternativa, enquanto outros apostam em algo mais íntimo, misturando influências do R&B e do indie pop.

O último trabalho solo de Nick, Spaceman, explorava temas como solidão e amor em tempos de isolamento. Agora, com mais experiência e uma visão mais madura da vida e da fama, o cantor parece pronto para mostrar uma nova versão de si mesmo, mais confiante, mais leve e, principalmente, mais autêntica.

O público aguarda ansioso. Afinal, quando Nick Jonas decide voltar ao estúdio, é sinal de que vem hit por aí.