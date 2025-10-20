Taylor Swift entrega música explícita sobre Travis Kelce

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Taylor Swift não poupou ousadia em seu novo álbum, The Life of a Showgirl. A cantora dedicou uma faixa inteiramente ao noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, e a letra é a mais picante de sua carreira até hoje. A canção, intitulada Wood, fala de forma direta sobre a vida íntima do casal, mas a reação de Andrea Swift, mãe de Taylor, surpreendeu até os fãs mais atentos.

Em entrevista ao programa The Morning Mash Up da SiriusXM nesta sexta-feira (6), a artista revelou que sua mãe encarou a faixa com um olhar curioso e interpretou os versos iniciais, que mencionam gatos pretos e bater na madeira para dar sorte, de maneira bem literal.

“Ela acha que essa música é sobre superstições, superstições populares, o que… é mesmo!,” disse Taylor. “Essa é a graça do duplo sentido. Você consegue ler a letra para alguém e ela simplesmente não entende. Cada pessoa vê o que quer ver nela.”

Além de brincar com duplos sentidos, Wood marca uma mudança no estilo lírico de Taylor. Segundo a cantora, o uso de palavrões e versos mais sugestivos faz parte de uma escolha artística que visa intensificar o momento e dar mais autenticidade aos personagens que ela cria nas músicas.

“Há certos versos que simplesmente saltam mais, que soam melhor em termos de sílabas, de aliteração ou de como aquele personagem falaria. Escolher cada palavra é divertido e muitas vezes hilário,” comentou.

Taylor Swift faz doação para criança que luta contra câncer

Na última sexta-feira (17), Taylor Swift fez uma doação aos pais de Lilah de 2 anos, que foi diagnosticada com câncer em estágio 4 após sofrer uma convulsão.

Segundo a People, a mãe de Lilah, Katelynn Smoot, compartilha a história da filha nas redes sociais há meses, e a família da menina vem arrecadando fundos para o tratamento dela via GoFundMe desde março.

De acordo com a publicação, Taylor Swift entrou em cena na semana passada, quando Katelynn compartilhou um vídeo em sua conta do TikTok, mostrando como sua filha de 2 anos chamou a cantora de “Life of a Showgirl” de “amiga” enquanto assistia a um vídeo dela em seu iPad.

“A culpa pode ser minha”, brincou Katelynn na legenda do vídeo de 8 de outubro, que também mostrava cenas dela enquanto participava da turnê The Eras.

“O nome de Lilah seria originalmente Willow“, continuou a mãe orgulhosa, referindo-se à faixa homônima de Taylor Swift, de 2020. “Estávamos decididos por esse nome durante toda a minha gravidez, mas acabamos escolhendo Lilah.”

“Ouvi Taylor durante toda a minha gravidez e depois dei à luz uma mini Swiftie. Lilah ama a música de Taylor e, durante o tratamento contra o câncer, sempre encontrou alegria nela”, continuou Katelynn. “Espero que Lilah supere esse diagnóstico e possa um dia ir a um show da Taylor Swift pessoalmente. Sei que ela adoraria.”

De acordo com a página do GoFundMe, o tipo de câncer cerebral de Lilah é extremamente raro e agressivo, com apenas 58 casos conhecidos documentados nos EUA em 2024.

Embora a menina já tenha tido um tumor removido do cérebro e se recuperado bem da cirurgia, o tratamento de Lilah ainda inclui três meses de quimioterapia, três meses de tratamento com células-tronco e um pouco de radiação, o que exigirá que ela fique internada por quatro semanas seguidas e viaje por várias horas até um hospital infantil, informou o veículo.

Segundo a revista, a artista fez uma doação de US$ 100.000 no GoFundMe.

“Enviando o maior abraço para minha amiga, Lilah!“, ela escreveu abaixo da doação. “Com amor, Taylor.”

Taylor Swift revela medo de perder inspiração ao viver o amor

Taylor Swift, de 35 anos, abriu o coração sobre um temor inesperado: o medo de que sua criatividade pudesse desaparecer ao atingir a felicidade plena. A cantora, que recentemente noivou com o jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 35 anos, lançou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, em um momento de realização pessoal, e contou que o novo trabalho surge justamente desse equilíbrio entre amor e autoconhecimento.

Em entrevista ao programa BBC Radio 1 Breakfast With Greg James, Swift explicou que sempre se percebeu como uma “poeta atormentada” e que, por anos, acreditou que sua escrita dependia da dor. “Eu costumava ter um medo sombrio de que, se algum dia fosse realmente feliz e plena, a inspiração simplesmente secasse. Temia que a composição estivesse ligada ao tormento e à minha dor”, disse.

No entanto, a artista garantiu que suas preocupações se dissiparam com o novo álbum. “E acontece que não é nada disso. Conseguimos capturar algo especial neste disco, como um raio engarrafado”, acrescentou, destacando o caráter intimista e reflexivo do trabalho. Diferentemente de trabalhos anteriores, que olhavam para projeções futuras, Swift afirmou que The Life of a Showgirl nasce do presente. “Minha vida estava exatamente no mesmo lugar em que estava quando escrevi o disco”, explicou.

O álbum marca também o retorno da cantora à parceria com os renomados produtores Max Martin e Shellback, com quem não trabalhava há cerca de sete anos. Durante esse intervalo, Swift contou que desenvolveu novas técnicas criativas, incluindo a escrita em personagem, que permite explorar diferentes perspectivas e narrativas dentro de suas canções. “Mesmo sendo sobre minha vida, às vezes faço como um ‘cosplay musical’, interpretando uma canção de amor através da lente de alguém como Elizabeth Taylor. Esse tipo de experimentação é fruto do meu amadurecimento como compositora”, comentou.