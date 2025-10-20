Zara Larsson lança “Midnight Sun” e transforma o verão em um estado de espírito

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pode até ser primavera no Brasil e outono no hemisfério norte, mas Zara Larsson parece ter decidido que o verão não acabou — e nem vai acabar tão cedo. A cantora sueca acaba de lançar Midnight Sun, seu quinto álbum de estúdio, um trabalho luminoso que mistura nostalgia, vulnerabilidade e autoconfiança em uma trilha sonora para noites quentes que nunca terminam.

Com dez faixas que percorrem as emoções e memórias de quase duas décadas de carreira, o disco reflete a essência da artista em sua forma mais pura. “Blue Moon” evoca o amor nostálgico, “Hot & Sexy” celebra a independência, enquanto “Saturn’s Return” mergulha em reflexões mais profundas. “É um álbum dinâmico, que mostra todas as minhas fases — o eletrônico, um pouco de funk brasileiro, os vocais potentes… é quem eu sou agora”, explicou Zara Larsson à revista Quem.

Mas Midnight Sun vai além da música. É um projeto visualmente imersivo, inspirado na estética Y2K e na chamada “dolphin trend” do TikTok — uma fusão de brilhos, cores vibrantes e referências a Barbie Sereia, Winx e Aquamarine. Esse universo se estende aos clipes, figurinos e até aos palcos, onde Zara surge como uma personagem saída direto de um desenho dos anos 2000. No VMA, ela chamou atenção com um look translúcido adornado por flores de hibisco — símbolo oficial da era Midnight Sun.

“Eu adoro brincar com a fantasia. O VMA é o lugar perfeito para isso, porque permite ser lúdica e exagerada. Essa estética é sobre viver em cores, sobre manter o verão dentro de você”, disse a artista, que também comparou o conceito do álbum à sensação das noites suecas em que o sol nunca se põe completamente.

O lançamento chega na sequência de sua participação na Miss Possessive Tour, de Tate McRae, onde Zara aqueceu o público norte-americano para sua própria turnê. A Midnight Sun Tour começa pela Europa, com direito a uma produção grandiosa, banda completa e visuais inéditos. “Vai ser o maior show da minha carreira até agora. Estou colocando tudo o que amo nele”, adiantou.

Nas redes, fãs compararam o carisma de Zara no palco ao de Beyoncé e Britney Spears — elogio que ela recebeu com humildade e entusiasmo. “Elas são minhas maiores inspirações. Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas é um sonho ser lembrada ao lado delas”, afirmou.

Encerrando a conversa, a cantora deixou um recado especial ao público brasileiro, que há tempos pede seu retorno ao país. “Mal posso esperar para ver vocês de novo. O Brasil tem o melhor público do mundo. Vai ser o meu show mais lindo, prometo.”

Zara Larsson fala sobre a compra de suas masters e liberdade artística

Recentemente, a cantora Zara Larsson concedeu uma entrevista ao Capital Buzz, na qual falou abertamente sobre o processo de aquisição dos masters de todos os álbuns de sua carreira. A artista contou que esse passo foi um marco importante em sua trajetória e que a movimentação iniciada por Taylor Swift, quando a americana começou a regravar seus discos, teve um papel decisivo para que ela também buscasse o controle total de suas próprias músicas. Durante a conversa, Zara compartilhou detalhes de como todo o processo se desenrolou e das conversas que tornaram essa conquista possível.

A cantora relembrou que tudo começou com Ola Håkansson, fundador da gravadora independente sueca com a qual era contratada. Segundo ela, a empresa havia licenciado sua música para a Sony, mas o executivo decidiu que era o momento de encerrar esse ciclo. Zara Larsson contou que a atitude de Håkansson foi surpreendente e generosa, especialmente em um momento em que o tema da posse dos masters ganhava destaque no mundo da música.

“Na verdade, foi o Ola Håkansson, da gravadora com a qual eu tinha contrato. Era um selo independente na Suécia, e eles tinham basicamente licenciado minha música para a Sony. E ele sentiu que era hora de seguir em frente. Isso foi durante toda aquela situação da Taylor Swift, e ele disse: ‘Eu não quero que isso aconteça. Não quero ser essa pessoa. Você quer suas músicas? Quer ser dona delas?’”

Zara explicou que, ao receber a proposta, não teve dúvidas de que deveria aceitar. Ela contou que o processo exigiu paciência e envolveu negociações longas, mas destacou a importância de contar com uma equipe experiente para concretizar o acordo.

“E eu disse: ‘Com certeza. Com toda certeza.’ Com a ajuda do meu empresário, Roger Ames, e de vários advogados, levou bastante tempo para chegar ao acordo final, mas estou muito feliz com isso.”

Ao refletir sobre o impacto dessa conquista, Zara afirmou que ser dona de suas próprias gravações trouxe uma nova sensação de liberdade artística. Segundo ela, o controle criativo sobre sua obra permitiu que seu novo álbum fosse feito de forma mais leve, sem a pressão de agradar ou corresponder a expectativas externas.

“Também sinto que isso me permitiu ser um pouco mais livre neste álbum — tipo, tanto faz. Se o disco fracassar completamente, tudo bem. Já garanti minha aposentadoria, obrigada. Com certeza!”

Por fim, a cantora comentou que possuir os direitos sobre seu catálogo musical não apenas lhe deu segurança financeira, mas também mudou sua relação com a própria arte. Ela explicou que essa independência proporciona tranquilidade para experimentar novas sonoridades e assumir riscos criativos.

“Sabe o que quero dizer? É uma sensação de segurança que me permite ser mais livre nas minhas escolhas artísticas.”

O corte da entrevista foi publicado no TikTok do Capital Buzz e rapidamente ganhou destaque ao receber um like de Taylor Swift, que viu seu nome mencionado pela colega sueca.